Bizaran zahtjev otmičara u Nigeriji: Za slobodu 150 vjernika traže 17 motocikala

Naoružani ljudi koji su oteli više od 150 vjernika na sjeverozapadu Nigerije za otkup traže 17 motocikala od porodica talaca, rekli su stanovnici agenciji AP.
Stanovnici su rekli da su napadači kontaktirali porodice i zatražili 17 motocikala, čija je vrijednost procijenjena na oko 1.000 dolara po komadu.
U jednoj od najvećih masovnih otmica usmjerenih na vjerske centre u ovoj zapadnoafričkoj zemlji posljednjih mjeseci napadači su u nedjelju, 18. januara, upali u tri crkve u oblasti Kadžuru, u državi Kaduna.
Prvobitno su zarobili 177 ljudi, ali je 11 osoba upjelo da pobjegne.
Nigerijske snage bezbjednosti rasporedile su taktičke timove u potrazi za otmičarima.