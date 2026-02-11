Čolinu kuću danonoćno čuva obezbjeđenje: Pjevač pobjegao iz Beograda, a ćerke se od straha nigdje ne pojavljuju

Legendarni pjevač je na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gdje ga je i zatekla vijest o napadu na njegov dom

Javnost i dalje ne prestaje da bruji o stravičnom incidentu na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Dva osuminjičena su već u pritvoru, a nadležni organi utvrđuju okolnosti napada.

Kako su mediji preneli, u tom trenutku u kući je bila Čolina ćerka Lara, dok je supruga bila ta koja je pozvala policiju.

Zdravko Čolić je nakon stresa odlučio da napravi predah na Zlatiboru gde se trenutno opušta, a tu je otputovao odmah nakon povratka iz Zagreba gdje je snimao album.

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gdje uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Angažovao privatno osiguranje

Kako saznaje Kurir, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbjeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

