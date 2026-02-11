logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čolinu kuću danonoćno čuva obezbjeđenje: Pjevač pobjegao iz Beograda, a ćerke se od straha nigdje ne pojavljuju

Čolinu kuću danonoćno čuva obezbjeđenje: Pjevač pobjegao iz Beograda, a ćerke se od straha nigdje ne pojavljuju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Legendarni pjevač je na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gdje ga je i zatekla vijest o napadu na njegov dom

Čolinu kuću na Dedinju čuva obezbjeđenje Izvor: Antonio Ahel / ATA Image/Mateja Stanisavljevic/ATAImages/Instagram printscreen/ laraacollic

Javnost i dalje ne prestaje da bruji o stravičnom incidentu na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Dva osuminjičena su već u pritvoru, a nadležni organi utvrđuju okolnosti napada. 

Kako su mediji preneli, u tom trenutku u kući je bila Čolina ćerka Lara, dok je supruga bila ta koja je pozvala policiju. 

Pogledajte kako je izgledala vila pjevača nakon bombaškog napada:

Zdravko Čolić je nakon stresa odlučio da napravi predah na Zlatiboru gde se trenutno opušta, a tu je otputovao odmah nakon povratka iz Zagreba gdje je snimao album.

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gdje uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Angažovao privatno osiguranje

Kako saznaje Kurir, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbjeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.

(Kurir.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA