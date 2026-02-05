Uhapšen osumnjičeni za napad na vilu Zdravka Čolića: Policija traži i njegovog saradnika

Uhapšeni muškarac osumnjičen je da je bacio bombu na vilu Zdravka Čolića.

Za drugim licem se traga, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Postoje osnovi sumnje da je lice čiji su inicijali S. M. (33) sa još jednom osobom u utorak, 3. februara, u 4.52 časa, došlo do porodične kuće Čolića na Dedinju, gdje su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište i tom prilikom nanesena je materijalna šteta, saopšteno je iz MUP Srbije.

Dačić je rekao da je lice S.M. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom osobom traga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem tužilaštvu u Beogradu.

Akcija je sprovedena u saradnji sa tim tužilaštvom i Bezbjednosno-informativnom agencijom.

Da podsjetimo, bombaški napad na kuću i porodicu Čolić dogodio se oko pet časova ujutru u utorak 3. februara. Povrijeđenih i stradalih nema, a istraga je u toku.

