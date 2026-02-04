logo
Dvojica muškaraca snimljena kako bacaju bombu na vilu Zdravka Čolića

Izvor mondo.rs
Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pjevača.

Policija ima snimak bombaša sa Dedinja, ciljali kašikarom na ovaj deo kuće Zdravka Čolića Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Antonio Ahel/ATA Images

Nakon što je juče bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, javnost ne prestaje da bruji o okolnostima incidenta. 

Podsetimo, bomba je bačena u ranim jutarnjim časovima, a u kući je u tom trenutku bila mlađa ćerka pevača, Lara. Čolić je već neko vreme u Hrvatskoj gde snima album, a još uvijek nisu poznati motivi napada.

Mediji sada pišu da je policija uspjela da dođe u posjed snimka na kom se tačno vidi momenat napada kašikarom. 

Dva NN lica prišla su ogradi i aktivirali eksplozivnu napravu, a ciljali su tačno vrata vile, a ne dvorište kako su isprva mediji juče prenosili. Kašikara je eksplodirala kod samog ulaza, a na snimku je zabilježno i kretanje napadača prije i nakon detonacije. 

Inače, Zdravko Čolić preselio se nazad na Dedinje nakon što je, za navodno više od milion evra, prodao vilu na Košutnjaku.

Pogledajte

00:29
Vila Zdravka Čolića
Izvor: Kurir/Petar Aleksić
Izvor: Kurir/Petar Aleksić

(24sedam.rs/MONDO)

