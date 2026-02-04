Dvojica muškaraca snimljena kako bacaju bombu na vilu Zdravka Čolića

Na vili Zdravka Čolića na Dedinju sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca juče, tačno u 5 sati ujutru, bacila ručnu bombu na dom pjevača.

Nakon što je juče bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, javnost ne prestaje da bruji o okolnostima incidenta.

Podsetimo, bomba je bačena u ranim jutarnjim časovima, a u kući je u tom trenutku bila mlađa ćerka pevača, Lara. Čolić je već neko vreme u Hrvatskoj gde snima album, a još uvijek nisu poznati motivi napada.

Mediji sada pišu da je policija uspjela da dođe u posjed snimka na kom se tačno vidi momenat napada kašikarom.

Dva NN lica prišla su ogradi i aktivirali eksplozivnu napravu, a ciljali su tačno vrata vile, a ne dvorište kako su isprva mediji juče prenosili. Kašikara je eksplodirala kod samog ulaza, a na snimku je zabilježno i kretanje napadača prije i nakon detonacije.

Inače, Zdravko Čolić preselio se nazad na Dedinje nakon što je, za navodno više od milion evra, prodao vilu na Košutnjaku.

