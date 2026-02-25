Premijer Minić tvrdi: Obezbijeđena sredstva za spomenik Dušku Trifunoviću u Brodu

Sredstva za spomenik Dušku Trifunoviću u Brodu su obezbijeđena, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Minić je pojasnio da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske još prošle godine odobrilo 10.000 KM, u okviru projekta decentralizacije kulture, opština Brod 11.000 KM, kao i da nije izostala ni podrška lokalnih privrednika.

"Veliki pjesnik dobija zasluženo priznanje i trajno mjesto u kulturnom životu Republike Srpske", napisao je Minić na Iksu.

Narodna biblioteka "Branko Ćopić" iz Broda pokrenula je inicijativu za izradu skulpture u prirodnoj veličini posvećene pjesniku Dušku Trifunoviću kao trajni spomenik njegovom umjetničkom nasljeđu. Duško Trifunović, srpski književnik, pjesnik i televizijski autor, rođen je 13. septembar 1933. u Sijekovcu kod Broda.

Napisao je dvadeset knjiga poezije, četiri romana i nekoliko drama. Ostavio je dubok trag u književnosti i muzici bivše Jugoslavije, a njegovi stihovi su opjevani su brojnim pjesmama.