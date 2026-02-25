logo
Podignuta optužnica protiv Đorđa Ždrale i supruga Nikoline Šljivić

Izvor Klix
0

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv Đ. Ž. i Z. Š. zbog nanošenja povreda licima N. K. i N. N koja su prethodno prijetila da će baciti bombu na ugostiteljstki objekat u Istočnom Novom Sarajevu, vlasništvo supruge jednog od optuženih.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Riječ je o sukobu koji se odigrao 14. aprila 2024. godine na raskrsnici Spasovdanske i ulice Prve sarajevske brigade u Istočnom Novom Sarajevu. Kako piše Klix, u sukobu su učestvovali Đorđe Ždrale i Zoran Šljivić, muž narodne poslanice Nikoline Šljivić.

U optužnici se navodi da je svemu prethodilo to što su L. S., B. E., N. K. i N. N. ispred kafića "Sokić", koji je tada bio u vlasništvu  Nikoline Šljivić, iz automobila uputili prijetnje da će baciti bombu na kafić.

Šljivić je o tome obavijestila supruga Zorana, koji je u društvu Ždrale i Koste Pandurevića došao na raskrsnicu. Ždrale je tupim predmetom udario u glavu N. K., a Šljivić je u glavu udario N. N.

Ukoliko se dokaže krivica optuženima prijeti novčana ili kazna do tri godine zatvora.

