Državljanin Srbije uhapšen u Kotor Varošu zbog krađe, a radnica benzinske pumpe u Laktašima zbog pronevjere

Autor Haris Krhalić
Policijski službenici Policijske stanice Kotor Varoš identifikovali su i sinoć oko 20.15 časova uhapsili lice B.M. iz Srbije, sa trenutnim boravištem u Kotor Varošu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Naime, juče oko 09.45 časova prijavljeno je da je nepoznato lice u periodu od 20. februara do momenta prijave nasilno ušlo u porodičnu kuću u Kotor Varošu, kojom prilikom je pronašlo i otuđilo alat i druge vrijedne predmete.

"Na licu mjesta policijski službenici izvršili su uviđaj, a preduzimanjem operativnih mjera i radnji utvrdili da se lice B.M. može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Tokom kriminalističke obrade kod lica B.M. pronađeni su i oduzeti otuđeni predmeti koji će biti vraćeni vlasniku", saopšteno je iz PU Banjaluka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

U Laktašima uhapšena radnica benzinske pumpe

Radnica benzinske pumpe u Laktašima uhapšena je zbog sumnje da je prisvojila neutvrđenu sumu novca i pričinila materijalnu štetu vlasniku.

Radnica M. B. iz Laktaša uhapšena je juče zbog sumnje da je počinila krivično djelo pronevjera, saopšteno je iz Policijske uprave u Banjaluci.

