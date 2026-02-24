Njih dvije su danas najopasnije žene na svijetu: Svijet čeka rasplet borbe za tron imperije

Rosalinda Gonzales Valensija, poznata kao "La Jefa", ponovo je u centru pažnje nakon ubistva vođe kartela Halisko Nova generacija (CJNG), Nemesiо Oseguera Cervantes.

Izvor: Printscreen/X

Rosalinda Gonzalez Valensija, 63-godišnja udovica Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je vođa kartela Halisko Nova generacija (CJNG) ubijen u državi Halisko. U svijetu meksičkih narko-kartela, poznata je kao "La Hefa" - "Šefica".

Nakon El Menčine smrti, zemlja je bila u stanju visoke pripravnosti. Zatvarale su se škole, dio saobraćaja je bio paralizovan, a zabilježeni su i napadi na infrastrukturu, dok su članovi kartela pokretali osvetničke akcije, izvještava Dejli mejl.

Meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja rekao je da je do lociranja Osegere došlo nakon posjete "romantične partnerice".

"Nakon te posjete, jedan saradnik te žene je rekao vlastima gdje se El Menčo nalazi, a specijalne snage upale su u njegovo skrovište", rekao je Trevilja, ne navodeći identitet žene. Nije potvrđeno da li se radi o Rosalindi Gonzalez.

El PRI y el PAN siguen facturando ‼️#ÚltimaHora| Rosalinda González Valencia, “La Jefa“, esposa de “El Mencho” del CJNG salió de PRISIÓN.



El cartel de Norma Piña la liberó‼️pic.twitter.com/QsocOeN7DS — Fernando (Chairo de alcurnia) (@FernandovichG)February 28, 2025

Gonzalez i Osegera su se vjenčali 1996. godine i imaju troje djece, ali prema lokalnim medijima, nisu zajedno od 2018. godine, iako se nisu razveli. Neki analitičari smatraju da bi Gonzalez mogla da preuzme vođstvo kartela zbog porodičnih i finansijskih veza.

Ona se ranije susrela sa vlastima. Prvi put je uhapšena 2018. godine, a zatim ponovo 2021. godine. Meksičke vlasti su u to vreme njeno hapšenje opisale kao "značajan udarac finansijskoj strukturi organizovanog kriminala", optužujući je za učešće u "ilegalnim finansijskim operacijama organizovane kriminalne grupe".

"¿Quién es usted?", le preguntan a Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho", durante su captura en una zona residencial de Zapopan, Jalisco.pic.twitter.com/Ak1ewAoTV0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias)May 27, 2018

Majk Vidžil, bivši šef međunarodnih operacija američke Uprave za suzbijanje droga, nazvao ju je u to vreme "narko-kraljicom".

"Ona ima puno povjerenje El Menča, sve informacije i bila je odgovorna za pranje novca kartela", rekao je Vigil.

Osuđena je na pet godina zatvora i puštena je početkom prošle godine zbog dobrog vladanja. Od izlaska iz zatvora, naizgled je nestala.

Gonzalez je odrasla kao najstarija od čak 18 braće i sestara. Ona je nećaka jednog od osnivača kartela Milenio - uzgajivača avokada koji su proširili svoj posao na uzgoj marihuane, a kasnije se transformisali u kartel za pranje novca poznat kao Los Kuinis.

Prema navodima Ministarstva pravde SAD, ta grupa je "finansirala osnivanje i rast CJNG-a" kroz poslovno carstvo koje je obuhvatalo restorane, hotele i salone ljepote. Tu operaciju su navodno vodila trojica njene braće.

Dvoje od njeno troje djece je takođe bilo uhapšeno u SAD. Ćerka Džesika Johana Osegera Gonzalez, poznata kao "La Negra", uhapšena je u Vašingtonu 2020. godine i izjasnila se krivom po pet tačaka optužnice za pranje novca. Osuđena je na 30 mjeseci zatvora. Takođe je pominjana kao potencijalna nasljednica svog oca.

¿Quién es “La Negra”, la mujer clave que podría tomar el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho"?



El nombre de Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, tomó relevancia en medios y análisis sobre el futuro del grupo delictivo, debido a su relación…pic.twitter.com/04SjduW2er — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta)February 23, 2026

Njen brat, Ruben Osegera Gonzalez, poznat kao "Menčito", izručen je Sjedinjenim Državama 2020. godine pod optužbom za trgovinu drogom. Kasnije je osuđen na doživotni zatvor uz nalog za oduzimanje više od 6 milijardi dolara prihoda od trgovine drogom. Američke vlasti su ga smatrale drugim čovjekom u CJNG-u.

CJNG je izrastao u jednu od najmoćnijih kriminalnih organizacija u Meksiku tokom posljednje decenije. Kartel je poznat po direktnim napadima na snage bezbjednosti, uključujući pokušaj atentata na šefa policije i obaranje vojnog helikoptera. Proširio je svoje djelovanje van države Halisko i uspostavio međunarodne rute za šverc, posebno kokaina, metamfetamina i fentanila, namijenjenih američkom tržištu.

Stručnjaci procjenjuju da će o El Menčovom nasljedniku odlučivati vrh organizacije.

"Ovo je slično onome što se dogodilo sa hvatanjem Hoakina 'El Čapa' Guzmana. Komandanti ove kriminalne organizacije će postići dogovor o tome ko će preuzeti vlast. Ako ne uspeju da postignu dogovor, doći će do rata unutar organizacije", rekao je konsultant za bezbjednost David Sausedo.

Huan Karlos Valensija Gonzalez, Osegerin posinak, pominje se kao mogući naslejdnik, kao i nekoliko drugih visokorangiranih članova kartela, piše Dejli mejl.