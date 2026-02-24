Da li će se igrati Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku? Dok na ulicama vlada nasilje i haos oglasila se predsjednica

Nakon smrti moćnog vođe kartela CJNG, koja je izazvala talas nasilja u 20 meksičkih država, predsjednica Klaudija Šejnbaum uvjerava javnost da nema rizika za posjetioce Svjetskog prvenstva.

Izvor: Profimedia/Emily Curiel / Zuma Press/ Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum uvjerila je javnost u utorak da "nema rizika" za navijače i da će biti na snazi "sve neophodne bezbjednosne garancije" kako bi se osiguralo da Gvadalahara bude domaćin utakmica Svjetskog prvenstva, kako je planirano.

Smrt Osegere, moćnog vođe kartela Halisko Nova generacija (CJNG), u nedjelju u vojnoj operaciji izazvala je talas odmazde u kojoj su desetine ljudi poginule. Osumnjičeni članovi kartela blokirali su puteve, palili vozila, napadali benzinske pumpe, preduzeća i banke i sukobili se sa vlastima u 20 od 32 meksičke države.

Klaudija Šejnbaum

Izvor: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia

Na pitanje da li će najveći međunarodni fudbalski turnir, za koji se očekuje da će privući mnoštvo navijača iz cijelog svijeta na utakmice u Meksiko Sitiju, Montereju i glavnom gradu države Halisko, Gvadalahari, predstavljati rizik za posjetioce, Šejnbaum je rekao da "nema rizika".

"Pritvaranje osumnjičenog kriminalca uz nalog za hapšenje može stvoriti ovakve okolnosti, ali mi tražimo mir, a ne rat", rekla je ona.

Hapšenja drugih vodećih osoba kartela u državi Sinaloa poslednjih godina takođe su izazvala odmazdu kartela, uključujući pucnjave i paljenje vozila.

Straha oko premještanja lokacije nema

Meksiko će biti domaćin 13 od 104 utakmice Svetskog prvenstva. Grad Gvadalahara biće domaćin četiri utakmice, a sljedećeg mjeseca, Gvadalahara će, zajedno sa gradom Monterejem, biti domaćin i plej-ofa koji će odrediti poslednja dva od 48 timova na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia/Emily Curiel / Zuma Press/ Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy

Nova Kaledonija i Jamajka igraće prvo polufinale plej-ofa u Gvadalahari 26. marta, a pobjednik će igrati protiv Demokratske Republike Kongo za mesto na Svjetskom prvenstvu. Atletik je takođe izvestio da je opcija premeštanja utakmica iz Gvadalahare posljednja opcija.

Iako, prema njihovim izjavama, komunikacija između FIFA i rukovodstva u Meksiku nije tako jaka kao ona sa SAD, nema bojazni oko pomjeranja lokacije.

Brojni stručnjaci su pojasnili da nije tipično da karteli stvaraju haos i nerede kada su u pitanju tako veliki događaji koji privlače veliki broj turista. FIFA je takođe saopštila da ne želi da se bavi hipotetičkim scenarijima.