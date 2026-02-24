logo
Gradonačelnik dobio saglasnost: Zagreb podnosi tužbu protiv Vlade zbog nastupa Tompsona na dočeku rukometaša

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Zagrebačka Gradska skupština dala je saglasnost gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 2. februara na Trgu bana Josipa Jelačića kada je nastupio proustaški pjevač Marko Perković Tompson.

Zagreb ide na Ustavni sud zbog proslave na Trgu bana Jelačića Izvor: YouTube/CatholicCroatia®

Odluku su podržali vladajuća većina koju čine "Možemo!" i SDP, pa su "za" davanje saglasnosti glasala 24 odbornika, a 16 iz opozicije je bilo protiv, prenijeli su hrvatski mediji.

Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa Perkovića, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je rekao da to nije smjela učiniti bez dozvole grada.

On je zatražio saglasnost Gradske skupštine da Ustavnom sudu Hrvatske podnese ustavnu tužbu radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu.

U obrazloženju se navodi da se "zahtijeva zaštita ustavnog prava Grada Zagreba na lokalnu samoupravu", a zasniva se na tvrdnji da je postupanjem Vlade "došlo do faktičkog zadiranja u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave".

Zagrebačka policija ranije je saopštila da sprovodi istragu zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i dizanja desne ruke na zagrebačkom trgu tokom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

Hiljade navijača dočekale su 2. februara na Trgu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brozanu medalju. Nastupao je i Marko Perković Tompson.

Zagreb Marko Perković Tompson rukometaši

