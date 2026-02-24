logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU trajno zabranjuje uvoz ruske nafte: Poznat datum ključne odluke, za ove države ne važi

EU trajno zabranjuje uvoz ruske nafte: Poznat datum ključne odluke, za ove države ne važi

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Evropska komisija planira da 15. aprila predloži zakon o trajnoj zabrani uvoza ruske nafte, odmah nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

EU planira zabranu uvoza ruske nafte Izvor: Shutterstock/jorisovo/Profimedia

Evropska komisija namerava da predloži zakon kojim bi se trajno zabranio uvoz nafte iz Rusije sredinom aprila, neposredno nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Prijedlog zakona trebalo bi da bude objavljen 15. aprila, tri dana nakon izbora u Mađarskoj. Taj datum je odabran kako bi se izbjeglo da zabrana uvoza ruske nafte postane glavna tema u predizbornoj kampanji. Evropska unija je još 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte koja se prevozi morskim putem.

Izuzetke su dobile zemlje koje nemaju izlaz na more (Češka, Mađarska i Slovačka), kojima je dopušteno da uvoze rusku naftumorskim putem u slučaju da nije moguća dostava putem naftovoda.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Prekinuta isporuka preko Družbe

Isporuka nafte preko naftovoda Družbe prekinuta je 27. januara u ruskom napadu dronovima. Mađarska optužuje Ukrajinu da otežava sa popravkom naftovoda i zato blokira 20. paket sankcija protiv Rusije i kredit Ukrajini od 90 milijardi evra. Budimpešti se pridružila i Slovačka.

Novim zakonom Komisija želi trajno zabraniti uvoz ruske nafte. Inače, EU je prema podacima za poslednje tromjesečje prošle godine uvozila samo jedan odsto ruske nafte, međutim, Mađarska i Slovačka nisu ništa učinile da se riješe zavisnosti od ruskih energenata i danas su gotovo potpuno zavisne.

Evropska unija je prošlog mjeseca donijela zakon koji predviđa potpuni prestanak uvoza ruskog gasa od jeseni 2027, prenosi Index. Mađarska i Slovačka najavile su da će se protiv toga boriti pred Sudom EU-a.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU nafta Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ