EU trajno zabranjuje uvoz ruske nafte: Poznat datum ključne odluke, za ove države ne važi

Izvor: Shutterstock/jorisovo/Profimedia

Evropska komisija namerava da predloži zakon kojim bi se trajno zabranio uvoz nafte iz Rusije sredinom aprila, neposredno nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Prijedlog zakona trebalo bi da bude objavljen 15. aprila, tri dana nakon izbora u Mađarskoj. Taj datum je odabran kako bi se izbjeglo da zabrana uvoza ruske nafte postane glavna tema u predizbornoj kampanji. Evropska unija je još 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte koja se prevozi morskim putem.

Izuzetke su dobile zemlje koje nemaju izlaz na more (Češka, Mađarska i Slovačka), kojima je dopušteno da uvoze rusku naftumorskim putem u slučaju da nije moguća dostava putem naftovoda.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Prekinuta isporuka preko Družbe

Isporuka nafte preko naftovoda Družbe prekinuta je 27. januara u ruskom napadu dronovima. Mađarska optužuje Ukrajinu da otežava sa popravkom naftovoda i zato blokira 20. paket sankcija protiv Rusije i kredit Ukrajini od 90 milijardi evra. Budimpešti se pridružila i Slovačka.

Novim zakonom Komisija želi trajno zabraniti uvoz ruske nafte. Inače, EU je prema podacima za poslednje tromjesečje prošle godine uvozila samo jedan odsto ruske nafte, međutim, Mađarska i Slovačka nisu ništa učinile da se riješe zavisnosti od ruskih energenata i danas su gotovo potpuno zavisne.

Evropska unija je prošlog mjeseca donijela zakon koji predviđa potpuni prestanak uvoza ruskog gasa od jeseni 2027, prenosi Index. Mađarska i Slovačka najavile su da će se protiv toga boriti pred Sudom EU-a.