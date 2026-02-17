logo
Skok cijena energenata: Barela nafte za EU skuplji za sedam evra u odnosu na 2021. godinu

Skok cijena energenata: Barela nafte za EU skuplji za sedam evra u odnosu na 2021. godinu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

EU je do kraja 2025. godine preplatila više od 20 milijardi evra za naftu zbog porasta cijena nakon zabrane uvoza ruske nafte, pokazuju podaci agencije za statistiku "Evrostat".

Nafta Izvor: Shutterstock

Dok je EU 2021. godine kupovala naftu po cijeni od 57,4 evra po barelu, prosječna cijena u 2025. godini iznosila je 64,3 evra po barelu, prenosi RIA Novosti.

Kao rezultat rasta cijena nafte za EU, izgubljena dobit do kraja 2025. godine iznosila je 22,7 milijardi evra.

EU je u decembru 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte, a u februaru 2023. i naftnih derivata morskim putem.

nafta EU Rusija

