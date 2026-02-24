logo
Tenzije na vrhuncu, dramatično gomilanje snaga, a sat otkucava: Amerika šalje nevidljive lovce F-22 ka Bliskom istoku

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Američka vojska započela je premještanje 12 stelt lovaca F-22 iz britanske baze RAF Lakenheath ka Bliskom istoku, pokazuju podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora.

Američka vojska počela je da premešta 12 stelt lovaca F-22 ka Bliskom istoku, koji su prethodnih dana bili stacionirani u vazduhoplovnoj bazi u Velikoj Britaniji, pokazuju podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora.

Podaci o praćenju letova pokazuju da su američki stelt lovci F-22 poleteli iz baze britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Lejkenhit u Engleskoj, i da su se na putu ka Bliskom istoku pridružili avionima za dopunu goriva KC-46, prenosi Tajms of Izrael.

Stelt lovci su stigli u Lejkenhit prošle nedelje i ostali su u toj bazi nekoliko dana, navodno zbog problema sa sistemima za punjenje gorivom.

Pomjeranje borbenih aviona dolazi u okviru masovnog gomilanja vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku, dok američki predsjednik Donald Tramp razmatra da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana.

Američke vojne avione primetila je Alijansa za vojno praćenje vazdušnog saobraćaja (Military Air Tracking Alliance), tim od oko 30 analitičara koji rutinski analizira vojne i vladine aktivnosti u letovima.

SAD Bliski istok lovci

