Tenzije na vrhuncu, dramatično gomilanje snaga, a sat otkucava: Amerika šalje nevidljive lovce F-22 ka Bliskom istoku

Američka vojska započela je premještanje 12 stelt lovaca F-22 iz britanske baze RAF Lakenheath ka Bliskom istoku, pokazuju podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rumunije

Podaci o praćenju letova pokazuju da su američki stelt lovci F-22 poleteli iz baze britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Lejkenhit u Engleskoj, i da su se na putu ka Bliskom istoku pridružili avionima za dopunu goriva KC-46, prenosi Tajms of Izrael.

Stelt lovci su stigli u Lejkenhit prošle nedelje i ostali su u toj bazi nekoliko dana, navodno zbog problema sa sistemima za punjenje gorivom.

Pomjeranje borbenih aviona dolazi u okviru masovnog gomilanja vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku, dok američki predsjednik Donald Tramp razmatra da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana.

Američke vojne avione primetila je Alijansa za vojno praćenje vazdušnog saobraćaja (Military Air Tracking Alliance), tim od oko 30 analitičara koji rutinski analizira vojne i vladine aktivnosti u letovima.