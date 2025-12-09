logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američki Kongres ukida stare dozvole za rat: Cilj onemogućiti nove operacije na Bliskom istoku

Američki Kongres ukida stare dozvole za rat: Cilj onemogućiti nove operacije na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Kongres SAD namjerava da ukine zakone iz 1991. i 2002. godine, koji već više od dvije decenije daju američkom predsjedniku široka ovlaštenja da samostalno započne vojne operacije na Bliskom istoku.

Kongres želi da spriječi samostalne vojne akcije predsjednika Izvor: Andrea Izzotti/Shutterstock

Ova inicijativa našla se u nacrtu budžeta za odbranu za tekuću fiskalnu godinu i predstavlja jedan od najznačajnijih pokušaja ograničavanja izvršne vlasti na polju vojne politike u posljednje vrijeme.

Prema Ustavu SAD, isključivo Kongres ima pravo da objavi rat. Međutim, prethodni lideri u Bijeloj kući godinama su se oslanjali na stare dozvole za upotrebu vojne sile kako bi pokretali nove operacije, tumačeći ih daleko šire nego što su prvobitno bile zamišljene.

To je dovelo do brojnih kritika da predsjednici raspolažu prevelikom slobodom kada je riječ o angažmanu američke vojske van granica zemlje.

Više poslanika ranije je predlagalo nove rezolucije koje bi jasno propisale da predsjednik može da pokrene vojnu akciju samo uz izričitu saglasnost zakonodavnog tijela. Ipak, do danas nijedan takav prijedlog nije dobio potrebnu podršku.

Ovaj put, prema ocjenama analitičara, iza inicijative Kongresa stoji i politička motivacija - želja da se ograniči mogućnost da aktuelni predsjednik Donald Tramp, koji je ranije nagovještavao tvrđi pristup u spoljnoj politici, iskoristi postojeće zakone za eventualni napad ili novu vojnu operaciju na Bliskom istoku bez konsultacija sa zakonodavcima.

TASS podsjeća da je fiskalna godina u SAD počela 1. oktobra, što znači da se o budžetu i pratećim odredbama već odlučuje u ubrzanoj proceduri.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD zakon kongres Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ