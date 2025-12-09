Američki Kongres ukida stare dozvole za rat: Cilj onemogućiti nove operacije na Bliskom istoku

Kongres SAD namjerava da ukine zakone iz 1991. i 2002. godine, koji već više od dvije decenije daju američkom predsjedniku široka ovlaštenja da samostalno započne vojne operacije na Bliskom istoku.

Izvor: Andrea Izzotti/Shutterstock

Ova inicijativa našla se u nacrtu budžeta za odbranu za tekuću fiskalnu godinu i predstavlja jedan od najznačajnijih pokušaja ograničavanja izvršne vlasti na polju vojne politike u posljednje vrijeme.

Prema Ustavu SAD, isključivo Kongres ima pravo da objavi rat. Međutim, prethodni lideri u Bijeloj kući godinama su se oslanjali na stare dozvole za upotrebu vojne sile kako bi pokretali nove operacije, tumačeći ih daleko šire nego što su prvobitno bile zamišljene.

To je dovelo do brojnih kritika da predsjednici raspolažu prevelikom slobodom kada je riječ o angažmanu američke vojske van granica zemlje.

Više poslanika ranije je predlagalo nove rezolucije koje bi jasno propisale da predsjednik može da pokrene vojnu akciju samo uz izričitu saglasnost zakonodavnog tijela. Ipak, do danas nijedan takav prijedlog nije dobio potrebnu podršku.

Ovaj put, prema ocjenama analitičara, iza inicijative Kongresa stoji i politička motivacija - želja da se ograniči mogućnost da aktuelni predsjednik Donald Tramp, koji je ranije nagovještavao tvrđi pristup u spoljnoj politici, iskoristi postojeće zakone za eventualni napad ili novu vojnu operaciju na Bliskom istoku bez konsultacija sa zakonodavcima.

TASS podsjeća da je fiskalna godina u SAD počela 1. oktobra, što znači da se o budžetu i pratećim odredbama već odlučuje u ubrzanoj proceduri.

(Srna)