logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želimo da znamo kada ulazimo u EU, Putin hoće da nas blokira": Zelenski se oštro obratio Evropskom parlamentu

"Želimo da znamo kada ulazimo u EU, Putin hoće da nas blokira": Zelenski se oštro obratio Evropskom parlamentu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Zelenski je EU zatražio datum pristupanja Ukrajine i snažne sankcije Rusiji, ističući da bez toga Putin može decenijama blokirati ulazak Ukrajine u Uniju.

Obraćanje zelenskog evropskom parlamentu Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u obraćanju Evropskom parlamentu, zatražio je od Evropske unije da odredi datum pristupanja njegove zemlje.

Zelenski: Bez datuma Putin će blokirati Ukrajinu decenijama

"Važno nam je da imamo jasan datum našeg pristupanja Evropskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin nalaziti načine da blokira ulazak Ukrajine decenijama", rekao je Zelenski u obraćanju putem video veze poslanicima Evropskog parlamenta, koji su se okupili na vanrednoj plenarnoj sednici povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Zelenski je takođe istakao potrebu za "verodostojnim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija nastavi svoju agresiju u Evropi".

"Ako ne postoji datum ni garancija, Putin će pronaći način da decenijama blokira Ukrajinu tako što će vas podiijeliti i podijeliti Evropu", dodao je.

Zatražio je i uvođenje snažnih sankcija, okončanje zavisnosti Evrope od ruske energije, zatvaranje ruskih banaka u Evropi, sprečavanje izbjegavanja sankcija, sankcionisanje ruske flote u senci i zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u Evropu.

Metsola: Bezbjednost Ukrajine je istovremeno i bezbjednost Evrope

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola rekla je otvarajući vanrednu plenarnu sjednicu da je "bezbjednost Ukrajine istovremeno i bezbjednost Evrope, a sloboda Ukrajine sloboda Evrope".

Nakon govora ukrajinskog predsjednika, poslanici su raspravljali i usvojili rezoluciju u kojoj su još jednom snažno osudili agresiju Rusije na Ukrajinu.

Rezolucija: Povlačenje s ukrajinskih teritorija i oslobađanje pritvorenika

Parlament traži da Rusija odmah prekine sve vojne aktivnosti, povuče se sa svih međunarodno priznatih ukrajinskih teritorija, oslobodi pritvorenike i deportovane civile, uključujući djecu, i prestane da krši nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Poslanici takođe ističu da neće priznati nijedno okupirano ukrajinsko područje kao rusko.

U tekstu rezolucije navodi se da budućnost Ukrajine leži u EU i preporučuje ubrzanje integracije te zemlje u jedinstveno tržište i pripreme EU-a za buduće proširenje kroz unutrašnje institucionalne reforme. Takođe se poziva EU i države članice da preuzmu veću odgovornost za evropsku bezbjednost i povećaju vojnu, političku i diplomatsku podršku Ukrajini.

U rezoluciji se osuđuje deportacija ukrajinske djece u Rusiju i podržavaju međunarodni napori da se obezbedi njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i zvaničnika uključenih u ratne zločine, strožu primjenu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Šengen za rusko vojno osoblje uključeno u rat, kao i uvrštavanje grupe Wagner i njenih naslednika na listu terorističkih organizacija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volodimir Zelenski evropski parlament

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ