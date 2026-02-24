"Želimo da znamo kada ulazimo u EU, Putin hoće da nas blokira": Zelenski se oštro obratio Evropskom parlamentu

Zelenski je EU zatražio datum pristupanja Ukrajine i snažne sankcije Rusiji, ističući da bez toga Putin može decenijama blokirati ulazak Ukrajine u Uniju.

Izvor: DIA Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u obraćanju Evropskom parlamentu, zatražio je od Evropske unije da odredi datum pristupanja njegove zemlje.

Zelenski: Bez datuma Putin će blokirati Ukrajinu decenijama

"Važno nam je da imamo jasan datum našeg pristupanja Evropskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin nalaziti načine da blokira ulazak Ukrajine decenijama", rekao je Zelenski u obraćanju putem video veze poslanicima Evropskog parlamenta, koji su se okupili na vanrednoj plenarnoj sednici povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Zelenski je takođe istakao potrebu za "verodostojnim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija nastavi svoju agresiju u Evropi".

"Ako ne postoji datum ni garancija, Putin će pronaći način da decenijama blokira Ukrajinu tako što će vas podiijeliti i podijeliti Evropu", dodao je.

Zatražio je i uvođenje snažnih sankcija, okončanje zavisnosti Evrope od ruske energije, zatvaranje ruskih banaka u Evropi, sprečavanje izbjegavanja sankcija, sankcionisanje ruske flote u senci i zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u Evropu.

Metsola: Bezbjednost Ukrajine je istovremeno i bezbjednost Evrope

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola rekla je otvarajući vanrednu plenarnu sjednicu da je "bezbjednost Ukrajine istovremeno i bezbjednost Evrope, a sloboda Ukrajine sloboda Evrope".

Nakon govora ukrajinskog predsjednika, poslanici su raspravljali i usvojili rezoluciju u kojoj su još jednom snažno osudili agresiju Rusije na Ukrajinu.

Rezolucija: Povlačenje s ukrajinskih teritorija i oslobađanje pritvorenika

Parlament traži da Rusija odmah prekine sve vojne aktivnosti, povuče se sa svih međunarodno priznatih ukrajinskih teritorija, oslobodi pritvorenike i deportovane civile, uključujući djecu, i prestane da krši nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Poslanici takođe ističu da neće priznati nijedno okupirano ukrajinsko područje kao rusko.

U tekstu rezolucije navodi se da budućnost Ukrajine leži u EU i preporučuje ubrzanje integracije te zemlje u jedinstveno tržište i pripreme EU-a za buduće proširenje kroz unutrašnje institucionalne reforme. Takođe se poziva EU i države članice da preuzmu veću odgovornost za evropsku bezbjednost i povećaju vojnu, političku i diplomatsku podršku Ukrajini.

U rezoluciji se osuđuje deportacija ukrajinske djece u Rusiju i podržavaju međunarodni napori da se obezbedi njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i zvaničnika uključenih u ratne zločine, strožu primjenu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Šengen za rusko vojno osoblje uključeno u rat, kao i uvrštavanje grupe Wagner i njenih naslednika na listu terorističkih organizacija.