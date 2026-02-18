Raskol među Ukrajincima, delegacija na ivici pucanja: Zelenski između dva tabora

Portal Ekonomist piše o tenzijama unutar ukrajinskog pregovaračkog tima: jedno krilo podržava Kirila Budanova i brzi dogovor uz posredovanje SAD, dok drugo, pod uticajem bivšeg šefa kabineta Andreja Jermaka, nije zainteresovano za kompromis.

Izvor: Presidential Office of Ukraine/LUDOVIC MARIN / AFP / Profimedia

Ugledni portal Ekonomist je objavio da su se pojavile podjele unutar ukrajinskog pregovaračkog tima. Prema pisanju Ekonomista, kako prenosi Ukrajinska Pravda, jedna grupa unutar pregovaračkog tima podržava Kirila Budanova, šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, i zalaže se za brzi dogovor sa Rusijom uz posredovanje SAD, dok je druga grupa, povezana sa Andrejem Jermakom, bivšim moćnim, ali i kontroverznim šefom predsedničkog kabineta, manje oduševljena time.

Jermak

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ove informacije Ekonomista preneli su i ruski mediji, poput Komersanta i novinske agencije TASS.

"Podjele se pojavljuju i unutar ukrajinske delegacije. Jedno krilo, ono okupljeno oko Budanova, veruje da bi interesi Ukrajine najbolje bili zadovoljeni brzim sporazumom pod vođstvom Amerikanaca i strahuje da bi se okvir za djelovanje uskoro mogao zatvoriti", piše Ekonomist i dodaje:

"Ali drugo krilo, očigledno još uvek pod uticajem kontroverznog bivšeg šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je otišao sa funkcije zbog korupcijskog skandala, mnogo je manje zainteresovano za to. Gospodin Zelenski kao da balansira između njih, a istovremeno ima i svoje ideje", navodi Ekonomist.

Prema pisanju ukrajinskih medija, Ekonomist je istakao da su Ukrajina i Rusija izabrale pragmatičnije osobe za svoje pregovaračke timove u 2026. godini, a Kirilo Budanov, bivši šef vojne obaveštajne službe Ukrajine (HUR), ostavio je snažan utisak kao novi šef ukrajinske delegacije.

Kiril Budanov

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Jedan izvor blizak ukrajinskom timu procjenio je šanse za napredak u pregovorima kao "50-50". U međuvremenu, Kremlj je ponovo postavio Vladimira Medinskog na čelo svog pregovaračkog tima. U utorak je u Ženevi počela nova runda mirovnih pregovora u trilateralnom formatu između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije.

Imenovanje Budanova na funkciju novog šefa predsedničke administracije početkom januara privuklo je veliku pažnju u Kijevu, među saveznicima i protivnicima Ukrajine, a spekulisalo se i šta bi njegovo imenovanje moglo da znači i promeni u ukrajinskoj politici i odbrambenim naporima, nakon odlaska njegovog izuzetno moćnog prethodnika Andrija Jermaka, dugogodišnje desne ruke ukrajinskog predsjednika, koji je morao da ode zbog korupcijskih skandala koji su potresli sam vrh države.