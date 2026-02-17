Bivši ministar energetike Ukrajine optužen za pranje novca i organizovani kriminal.

Izvor: Profimedia/Ukrinform / Shutterstock Editori

Bivši ministar energetike Ukrajine Herman Haluščenko optužen je za pranje novca i organizovani kriminal, piše "Kijev Independent". Riječ je o najvećem korupcionaškom skandalu u zemlji.

Optužbe za pranje novca i organizovani kriminal podignute su mjesecima nakon što je Ukrajina pogođena najvećom istragom korupcije za vrijeme mandata aktuelnog predsjednika Volodimira Zelenskog. Haluščenko je uhapšen u nedjelju 15. februara kada je pokušao da napusti zemlju.

Vidi opis Skandal trese državni vrh Ukrajine: Saradnik Zelenskog u zatvoru zbog kriminala, htio da pobjegne iz zemlje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/ Ukrinform / ddp USA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia/Ukrinform / Shutterstock Editori Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia/Jörg Blank / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

On je odmah izveden pred Visoki sud za borbu protiv korupcije. Njegovi advokati tvrde da je nezakonito pritvoren.

Sud je uvažio žalbu, ali je odbio da ga pusti na slobodu. Haluščenko je bio ministar energetike od 2021. do 2025. godine i vrlo kratko ministar pravde, pa je smijenjen u sklopu skandala u vezi korupcije