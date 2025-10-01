"Vode se osjetljivi razgovori": Bijela kuća se oglasila o Trampovom planu za kraj rata na Bliskom istoku

Bijela kuća se oglasila o ratu Izraela i Hamasa.

Portparolka Bijele kuće Kerolin Levit razgovarala je danas sa predstavnicima medija o mnogim temama, a ono što je mnoge najviše interesovalo jeste rat na Bliskom istoku između Izraela i Hamasa, palestinske militantne grupe. Prethodno su Sjedinjene Američke Države dale rok Hamasu, ali je visoki zvaničnik Hamasa izjavio da će ta grupa vjerovatno odbiti plan Amerike koji podrazumijeva razmjenu zatvorenika, i živih i mrtvih, prenosi "Skaj Njuz".

"Mogu vam reci da se vode neki veoma osjetljivi razgovori, ali svakako ne želim da pretičem bilo kakva saopštenja sa ove govornice. Prepustiću specijalnom izaslaniku (Stivenu) Vitkofu i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da se time pozabave", izjavila je portparolka Bele kuće.

Šta podrazumijeva mirovni plan Bijele kuće?

Prema tom planu Bele kuće, u periodu od 72 sata bi trebalo da se dogodi razmena zatvorenika od trenutka kada Izrael prihvati sporazum. Takođe, plan je da se povuku izraelske trupe na dogovorene linije kako bi se pripremilo sve za razmenu talaca.

Što se tiće Pojasa Gaze, ona bi bila stavljena pod kontrolu međunarodnog tijela na čijem čelu bi bio Tramp. U nadzor Gaze bio bi uključen i bivši premijer Velike Britanije Toni Bler.

