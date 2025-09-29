U toku su ključni pregovori u Bijeloj kući: Predstavljen plan za mir od 21 tačke, sada je sve na Izraelu

Predsjednik SAD Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastali su se u Bijeloj kući kako bi razgovarali o američkom planu za okončanje izraelske ofanzive u Gazi i oslobađanje preostalih talaca.

Izvor: EPA/YURI GRIPAS / POOL

Predsjednik SAD Donald Tramp je na sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući, sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi i oslobađanja talaca koji su još uvijek zatočeni u palestinskoj enklavi. U ekskluzivnom intervjuu za En-Bi-Si njuz u nedjelju, Tramp je izrazio optimizam pred ključne pregovore.

"Veoma nam dobro ide. Izgleda da postoji zaista dobra šansa za mir na Bliskom istoku. Svi su uključeni. Svi", rekao je Tramp.

Prema tri izvora upoznata s planom, američki prijedlog za okončanje rata sastoji se od 21 tačke i počinje trenutnim prekidom vatre. Plan predviđa da Hamas oslobodi sve taoce u roku od 48 sati u zamjenu za postepeno povlačenje izraelskih trupa, s ciljem postizanja trajnog primirja.

Netanjahu je u nedjelju za Foks njuz izjavio da plan još nije finalizovan, ali da Izrael "u ovom trenutku sarađuje sa Trampovim timom" i da se nada da će dogovor biti postignut. Specijalni izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner sastali su se sa Netanjahuom u nedelju kako bi razgovarali o još uvijek nerešenim tačkama plana, potvrdio je jedan od izvora bliskih pregovorima.

Izrael se suočava sa globalnom izolacijom i osudama

Izrael se suočava sa rastućom globalnom izolacijom i osudama, dok brojne zapadne zemlje priznaju palestinsku državnost, uprkos protivljenju SAD i njenog bliskog saveznika. U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju smrtonosnu ofanzivu na Gazupogođenu glađu, posebno na grad Gazu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izvinio se Kataru nakon što je Izrael ranije ovog mjeseca bombardovao Dohu u pokušaju da ubije Hamasove zvaničnike, saznaje Rojters.

Prema izvoru bliskom izraelskom vođi, Netanjahu je telefonom razgovarao s premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, i zvao ga je iz Bijele kuće.

Ovo se događa ubrzo nakon što je Netanjahu stigao u Bijelu kuću, gde ga je dočekao američki predsjednik Donald Tramp. Kako saznaje Rojters, američki predsjednik takođe je danas razgovarao s Katarom.

Podsjetimo, Izrael je ranije ovog mjeseca izvršio napad na Katar, ciljajući Hamasove zvaničnike. Teroristička grupa već dugo ima svoje političko sjedište u Dohi. U to vreme, Katar, saveznik SAD, osudio je napad kao "podmukli" i "jasni prekršaj svih međunarodnih zakona i normi".

Američki Si-Bi-Es njuz izvijestio je o povećanju vazdušnih udara u gradu Gazi dok traje sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsjednika Donalda Trampa. U međuvremenu, izvor upoznat s razgovorima o Gazi detaljno je iznio Trampov administrativni plan od 21 tačke za okončanje sukoba.

Među tačkama prijedloga su:

Povratak svih preostalih talaca,

povećan pristup humanitarnoj pomoći u Gazi,

postupno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze,

zabrana aneksije Zapadne obale,

prekid bilo kakvih pokušaja izgradnje naselja u Gazi,

formiranje nove palestinske vlade bez Hamasa,

nema prisilnog proterivanja stanovnika Gaze niti pokušaja sprečavanja povratka onih koji su izbegli sukob.

Dvojica lidera imaju sastanak u Ovalnom kabinetu, ali je sastanak zatvoren za medije pa komunikacija o njihovom razgovoru neće biti dostupna do kasnije, navodi BBC.

(Kurir/Mondo)