"Imamo dobru šansu, desiće se nešto veliko": Tramp najavio kraj krvavog rata na Bliskom istoku

Donald Tramp najavljuje kraj rata na Bliskom istoku.

Izvor: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/ZUMA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom rata na Bliskom istoku. Najavljuje nešto veliko i "posebno".

"Imamo realnu priliku da nešto veliko na Bliskom istoku. Svi su saglasni za nešto posebno, po prvi put.

Uradićemo to. Predsjednik Donald Tramp", napisao je Tramp.

Da podsjetimo, američki predsjednik je ranije rekao da su Izrael i Hamas, palestinska militantna organizacija, blizu dogovora o uspostavljanju prekida vatre. On bi u ponedeljak 29. septembra trebalo da se sastane sa premijerom Izraela Benjaminom Nejtanjahuom kada će razgovarati na tu temu.

