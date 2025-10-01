Bez dogovora o budžetu: Blokiran rad američkih državnih institucija

Rad američkih državnih institucija blokiran je prvi put u posljednjih sedam godina, nakon što republikanci i demokrate u Senatu Kongresa SAD nisu uspjeli da se dogovore u vezi sa novim budžetom.

Izvor: Shutterstock/Drop of Light/

Krajnji rok za usvajanje budžeta za finansiranje vlade istekao je danas, a obje strane odbile su predložene planove trošenja.

Republikanci i demokrate krive jedni druge za krizu, a Republikanska stranka optužila je članove Demokratske stranke da žele da se obračunaju sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom tako što će blokirati finansiranje i rad vlade.

Blokada rada američke vlade, poznata kao government shutdown, nastupa kada Kongres ne uspije da na vrijeme usvoji budžet ili privremeno finansiranje. U takvim okolnostima federalne institucije bez odobrenih sredstava moraju obustaviti većinu aktivnosti, pa na prinudni neplaćeni odmor odlaze desetine hiljada državnih službenika. Rad nastavljaju samo agencije i službe od ključnog značaja, poput vojske, policije i hitnih službi.

Ovo nije prvi put da se američka politika suočava sa ovakvom krizom. Najduža blokada zabilježena je krajem 2018. i početkom 2019. godine, kada je vlada bila zatvorena čak 35 dana zbog spora oko finansiranja zida na granici sa Meksikom, što je bio jedan od glavnih prioriteta tadašnjeg predsjednika Donalda Trampa. Ranije, 2013. godine, došlo je do 16-dnevne blokade jer se demokrate i republikanci nisu mogli dogovoriti oko finansiranja zdravstvene reforme, poznate kao “Obamacare”.

Slični sukobi redovno nastaju jer obje stranke koriste budžet kao političko sredstvo. Republikanci su u ovom slučaju optužili demokrate da žele da oslabe predsjednika Trampa blokiranjem finansiranja vlade, dok demokrate poručuju da republikanci pokušavaju progurati neprihvatljive stavke u budžetu, uključujući rezove u socijalnim programima i dodatna sredstva za imigracione projekte.

Iako su ovakve blokade dio političke prakse u SAD, one nose ozbiljne ekonomske i političke posljedice – od pada povjerenja investitora do nezadovoljstva građana zbog nesposobnosti političara da postignu kompromis.

(Srna/MONDO)