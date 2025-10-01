logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bez dogovora o budžetu: Blokiran rad američkih državnih institucija

Bez dogovora o budžetu: Blokiran rad američkih državnih institucija

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Rad američkih državnih institucija blokiran je prvi put u posljednjih sedam godina, nakon što republikanci i demokrate u Senatu Kongresa SAD nisu uspjeli da se dogovore u vezi sa novim budžetom.

Blokiran rad američkih državnih institucija Izvor: Shutterstock/Drop of Light/

Krajnji rok za usvajanje budžeta za finansiranje vlade istekao je danas, a obje strane odbile su predložene planove trošenja.

Republikanci i demokrate krive jedni druge za krizu, a Republikanska stranka optužila je članove Demokratske stranke da žele da se obračunaju sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom tako što će blokirati finansiranje i rad vlade.

Blokada rada američke vlade, poznata kao government shutdown, nastupa kada Kongres ne uspije da na vrijeme usvoji budžet ili privremeno finansiranje. U takvim okolnostima federalne institucije bez odobrenih sredstava moraju obustaviti većinu aktivnosti, pa na prinudni neplaćeni odmor odlaze desetine hiljada državnih službenika. Rad nastavljaju samo agencije i službe od ključnog značaja, poput vojske, policije i hitnih službi.

Ovo nije prvi put da se američka politika suočava sa ovakvom krizom. Najduža blokada zabilježena je krajem 2018. i početkom 2019. godine, kada je vlada bila zatvorena čak 35 dana zbog spora oko finansiranja zida na granici sa Meksikom, što je bio jedan od glavnih prioriteta tadašnjeg predsjednika Donalda Trampa. Ranije, 2013. godine, došlo je do 16-dnevne blokade jer se demokrate i republikanci nisu mogli dogovoriti oko finansiranja zdravstvene reforme, poznate kao “Obamacare”.

Slični sukobi redovno nastaju jer obje stranke koriste budžet kao političko sredstvo. Republikanci su u ovom slučaju optužili demokrate da žele da oslabe predsjednika Trampa blokiranjem finansiranja vlade, dok demokrate poručuju da republikanci pokušavaju progurati neprihvatljive stavke u budžetu, uključujući rezove u socijalnim programima i dodatna sredstva za imigracione projekte.

Iako su ovakve blokade dio političke prakse u SAD, one nose ozbiljne ekonomske i političke posljedice – od pada povjerenja investitora do nezadovoljstva građana zbog nesposobnosti političara da postignu kompromis.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD kongres budžet blokada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ