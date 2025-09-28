Bivša bolničarka donirala muzeju metak izvađen iz srca njenog muža

Bivša bolničarka iz Drugog svjetskog rata Elis Bek Derou, koja sada ima 106 godina, odlučila je da muzeju posvećenom napadu na Perl Harbor donira metak izvađen iz srca njenog supruga koji je tada ranjen, prenose danas američki mediji.

Din Derou, koji je tada bio mladi mornar, preživio je napad, a njegov brod Vest Virdžinija, potopljen je sa šest torpeda i dvije bombe, prenio je "Foks njuz".

U napadu je poginulo 106 ljudi, a Din je ranjen dok je pokušavao da se ukrca u čamac za spasavanje.

Par se upoznao 1942. godine u vojnoj bolnici Mejr Ajlend u Kaliforniji dok ga je Elis Bek njegovala.

Nekoliko mjeseci kasnije, ljekari su ustanovili da je metak još zaglavljen u Dinovom tijelu, pa je obavljena operacija uklanjanja projektila iz njegovog srca.

Prije operacije, Derou je upitao Elis da li bi izašla sa njim ako preživi operaciju, na šta je ona pristala.

Derou je preživio operaciju, a iste godine se par vjenčao.

Izvađeni metak postao je za oboje važan podsjetnik na okolnosti koje su ih zbližile.

Din i Elis su podigli četvoro djece i bili u braku skoro 50 godina.

Elis je sačuvala metak kroz sve godine zajedničkog života, kao i dugo pošto je njen muž preminuo 1991. godine.

Ona je ovog septembra odlučila da pokloni metak Nacionalnom memorijalnom muzeju Perl Harbor.

"Čuvati ovaj metak sve te godine puno mi je značilo, ali on istinski pripada onima koji su služili u mornarici i žrtvovali se, kao i svima koji razumiju njegovu važnost, a ne samo Dinu i meni", rekla je Elis.

Dodala je da vjeruje da bi se i njen suprug složio da je to pravo mjesto gdje metak treba da bude.

