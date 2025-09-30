Neobičan potez američkog ministra odbrane: "Pripremite se za rat"

Američki predsjednik Donald Tramp je upozorio na moguću temeljnu reorganizaciju vojnih snaga i predstojeća otpuštanja.

Nakon neobičnog poteza Pita Hegseta, američkog ministra odbrane (odnosno, po novom, ministra rata), koji je naredio brojnim generalima i admiralima, kao i dijelu njihovog osoblja iz cijelog svijeta, da ove nedjelje hitno dođu u Kventiko u Virdžiniji, vojnom osoblju se obraća predsjednik Donald Tramp.

Govoreći novinarima prije sastanka, američki predsjednik je upozorio na moguću temeljnu reorganizaciju vojnih snaga i predstojeća otpuštanja.

"Ako mi neko ne odgovara, odmah ću ga otpustiti“, rekao je i dodao:

"Dakle, pobijedili smo u Prvom svjetskom ratu, pobijedili smo u Drugom svjetskom ratu. Pobijedili smo u svim ratovima između i prije toga. Nizali smo pobjede, a onda smo postali 'woke'. Prvi znak toga bio je kada je Ministarstvo rata preimenovano u Ministarstvo odbrane. Govoreći o vraćanju izvornog imena, nazvao je taj potez "istorijskim ponovnim potvrđivanjem naše svrhe i našeg ponosa".

"Pripremite se za rat"

Hegset je stotinama admirala i generala poručio da se "pripreme za rat“, dok je najavljivao reviziju standarda i ideologije. Na početku, američki ministar rata je iskoristio gotovo sat vremena dug govor kako bi uveo zabranu brade.

"Nema više bradonja!“, izjavio je Hegset, pa dodao:

"Nemamo vojsku punu nordijskih pagana, ali nažalost, imali smo vođe koji su ili odbijali da prozivaju gluposti i sprovode standarde, ili vođe koji su smatrali da im nije dozvoljeno da sprovode standarde. Obje stvari su neprihvatljive, i zato je danas, po mom nalogu, era neprofesionalnog izgleda završena". Takođe je rekao da će se on lično pozabaviti problemom maltretiranja u vojsci.

"Po mom nalogu, sprovodimo potpunu reviziju definicija sektora takozvanog toksičnog vođstva, maltretiranja i zlostavljanja, kako bismo osnažili vođe da sprovode standarde bez straha od odmazde ili preispitivanja“, rekao je Hegset.

"Govorimo o riječima poput maltretiranja, zlostavljanja i toksičnosti. Ti izrazi su pretvoreni u oružje i iskrivljeni". Kasnije u 45-minutnom govoru, Hegset je rekao:

"Reći nekome da se obrije, ošiša, popravi uniformu, dođe na vrijeme ili vrijedno radi, to je upravo ona vrsta diskriminacije koju želimo".

Skup bez presedana

Vojni zvaničnici i istoričari tvrde da je događaj bez presedana po veličini i obimu. Govoreći prije Trampa u bazi u Virdžiniji, Hegset je hvalio "ratnički etos", jednu od svojih omiljenih tema, i obećao da vojska više neće tolerisati "obožavanje klimatskih promjena, podjele, ometanja ni rodne zablude", prenosi Jutarnji.

Sastanak se održava nakon osam mjeseci brzih promjena u Pentagonu, uključujući smjenu predsjednika Združenog generalštaba i najvišeg admirala Mornarice, zabranu određenih knjiga u bibliotekama vojnih akademija, kao i smrtonosne napade na sumnjive brodove za prevoz droge kod obala Venecuele.

To je dovelo do nagađanja da bi okupljanje moglo biti mnogo više od puke vježbe za podizanje morala, kako ga je Tramp opisao, i da bi moglo uključivati rasprave o smanjenju činova viših oficira i preustrojavanju odbrambenih prioriteta.

