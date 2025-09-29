Donald Tramp dobija Nobelovu nagradu za mir? Sve više država ga predlaže

Grupa poslanika ukrajinskog parlamenta podnijela je nacrt rezolucije kojom se predlaže da američki predsjednik Donald Tramp bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir.

Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Grupa poslanika ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, podnijela je nacrt rezolucije u kojoj se predlaže nominovanje američkog predsjednika Donalda Trampa za dobitnika Nobelove nagrade za mir, prenosi danas Ukrinform.

Vrhovna rada je registrovala nacrt rezolucije za predlog Nobelovom komitetu da nominuje Trampa za Nobelovu nagradu za mir pod brojem brojem 14088, na internet stranici parlamenta.

Da će Trampa predložiti da dobije Nobelovu nagradu za mir ranije je izjavio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a u junu ove godine i Pakistan je takođe saopštio da planira da kandiduje Trampa za tu nagradu, zbog uloge koju je američki predsjednik odigrao u pregovorima o primirju između Indije i Pakistana u kratkotrajnom sukobu dvije zemlje u maju.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i jermenski premijer Nikola Pašinjan takođe su u avgustu objavili nameru da podnesu zajednički apel Nobelovom komitetu za dodelu Nagrade za mir Donaldu Trampu.

Takođe, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nedavno je podnijela inicijativu da se Tramp nominuje za Nobelovu nagradu, ali je taj prijedlog odbijen od strane ostala dva člana, Denisa Bećirovića i Željko Komšića.

BONUS VIDEO: