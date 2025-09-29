logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Donald Tramp dobija Nobelovu nagradu za mir? Sve više država ga predlaže

Donald Tramp dobija Nobelovu nagradu za mir? Sve više država ga predlaže

Autor mondo.ba
0

Grupa poslanika ukrajinskog parlamenta podnijela je nacrt rezolucije kojom se predlaže da američki predsjednik Donald Tramp bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir.

Donald Tramp prijedlog za nobelovu nagradu za mir Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Grupa poslanika ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, podnijela je nacrt rezolucije u kojoj se predlaže nominovanje američkog predsjednika Donalda Trampa za dobitnika Nobelove nagrade za mir, prenosi danas Ukrinform.

Vrhovna rada je registrovala nacrt rezolucije za predlog Nobelovom komitetu da nominuje Trampa za Nobelovu nagradu za mir pod brojem brojem 14088, na internet stranici parlamenta.

Da će Trampa predložiti da dobije Nobelovu nagradu za mir ranije je izjavio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a u junu ove godine i Pakistan je takođe saopštio da planira da kandiduje Trampa za tu nagradu, zbog uloge koju je američki predsjednik odigrao u pregovorima o primirju između Indije i Pakistana u kratkotrajnom sukobu dvije zemlje u maju.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i jermenski premijer Nikola Pašinjan takođe su u avgustu objavili nameru da podnesu zajednički apel Nobelovom komitetu za dodelu Nagrade za mir Donaldu Trampu.

Takođe, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nedavno je podnijela inicijativu da se Tramp nominuje za Nobelovu nagradu, ali je taj prijedlog odbijen od strane ostala dva člana, Denisa Bećirovića i Željko Komšića.

BONUS VIDEO:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Nobelova nagrada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ