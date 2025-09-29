logo
Trampov plan za novi Bliski istok: Netanjahu podržao uslove mira i kraj sukoba u Gazi (FOTO)

Autor mondo.ba
0

Nakon sastanka Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Bijela kuća je objavila mapu i ključne tačke američkog plana za mir u Gazi.

Netanjahu podržava Trampov plan za mir Izvor: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/ZUMA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bijela kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi, nakon njegovog današnjeg sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se danas javnosti nakon sastanka s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući. Tom prilikom zahvalio je Trampu na, kako je rekao, "prijateljstvu i vođstvu", nazvavši ga „najboljim prijateljem kojeg je Izrael ikada imao u Bijeloj kući“.

Netanjahu je sastanak ocijenio kao ključni korak ne samo ka okončanju rata u Gazi, već i ka uspostavljanju temelja za mir u cijelom Bliskom istoku.

"Podržavam tvoj plan za kraj rata u Gazi", rekao je Netanjahu, misleći na Trampov mirovni plan u 20 tačaka.

On je poručio da bi taj plan garantovao da Hamas više nikada ne ugrozi Izrael, te se zahvalio izraelskim vojnicima koji se, prema njegovim riječima, „bore poput lavova protiv barbarstva“.

Netanjahu je istakao da svi taoci – i živi i mrtvi – moraju biti vraćeni u roku od 72 sata. Dodao je da se ta mogućnost nudi mirnim putem, ali ako Hamas odbije plan ili ga ne sprovede:

"Dovršićemo posao. To se može učiniti lakšim ili težim putem, ali biće učinjeno", rekao je Netanjahu.

Izraelski premijer poručio je i da Palestinska uprava ne može imati ulogu u Gazi bez „radikalne i stvarne reforme“, te da ovaj plan može predstavljati „novi početak“ za Gazu i cijeli region.

Na kraju je dodao da bi se Abrahamovi sporazumi mogli „oživjeti“ i proširiti na druge arapske i muslimanske zemlje.

(MONDO)

Tagovi

Donald Tramp Benjamin Netanjahu mir

Još iz INFO

