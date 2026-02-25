Skoro 8 miliona mlađih od 5 godina je neuhranjeno! UNICEF upozorava da jedno od petoro djece umire od gladi

Situacija je posebno teška u Sudanu, gdje, kažu, zaboravljena kriza se nastavlja sa milionima raseljene djece i njihovih porodica.

Izvor: Tinnakorn jorruang/Shutterstock

Prema podacima UNICEF-a, milioni djece širom svijeta pate od teške, životno ugrožavajuće neuhranjenosti, za koju se procjenjuje da uzrokuje jednu od pet smrtnih slučajeva među djecom mlađom od pet godina, što je čini jednom od najvećih prijetnji po opstanak djece.

Dugotrajni oružani sukobi i ekstremni vremenski uslovi dodatno komplikuju pristup hrani i osnovnim uslugama, uprkos naporima porodica da zaštite zdravlje svoje djece, upozorava UNICEF.

Situacija je posebno teška u Sudanu, gdje, kažu, zaboravljena kriza se nastavlja sa milionima raseljene djece i njihovih porodica, u Jemenu, gde se milioni djece i žena godinama suočavaju sa hroničnom nestašicom hrane, i u Gazi, gdje je glad prvi put zvanično potvrđena u avgustu 2025. godine.

Skoro 8 miliona djece neuhranjeno

U ovim kriznim područjima, skoro osam miliona djece se suočava sa katastrofalnim nivoom neuhranjenosti, dok su u Gazi, zbog uništene infrastrukture i ograničenog pristupa humanitarnoj pomoći, zabilježeni smrtni slučajevi uzrokovani glađu, ističe UNICEF.

Navode da njihovi timovi na terenu svakodnevno svedoče rastućim potrebama za zdravstvenom zaštitom, vodom za piće i terapijskom hranom i pokušavaju da odgovore na svaku od ovih potreba, ali se situacija brzo pogoršava i zahtjeva više pomoći nego ikada ranije.

Stoga su pozvali građane da se još jednom ujedine u solidarnosti kako bi zajednički obezbjedili prijeko potrebnu terapijsku hranu. UNICEF napominje da obezbjeđuje 80 odsto svjetske specijalno razvijene terapijske hrane za spasavanje dečjih života, terapiju koja može da znači razliku između života i smrti za samo nekoliko dana.

Neuhranjenost, upozorava UNICEF, ozbiljno ugrožava opstanak, rast i razvoj djece, a uzrokovana je ne samo nedostatkom hrane, već i neadekvatnom ishranom, bolestima, ograničenim pristupom vodi za piće i nedostatkom zdravstvenih usluga. Blagovremeno liječenje teške akutne neuhranjenosti je ključno za spasavanje dječjih života.

(EUpravo zato/Index)