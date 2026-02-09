Istraživanje UNICEF-a: Mladi smatraju da influenseri negativno utiču na njihovo samopouzdanje

Gotovo devet od 10 srednjoškolaca u BiH svakodnevno je izloženo sadržajima influensera, više od petine priznaje da se nakon toga osjeća loše, dok 79 odsto smatra da influenseri negativno utiču na samopouzdanje mladih, rezultati su istraživanja UNICEF-a.

Izvor: Yohanes Herman Nggebu / Shutterstock.com

Istraživanje je sprovedeno među 2.389 srednjoškolaca u BiH, većinom uzrasta od 15 do 18 godina, između 10. i 25. decembra prošle godine.

Prema rezultatima, 93,2 odsto mladih najčešće prate influensere na "Instagramu", a 83,6 odsto na "Tiktoku", provodeći više časova dnevno uz takav sadržaj.

Životni stil, komedija i ljepota najpraćeniji su sadržaji, dok edukativni prati 30 odsto ispitanika.

Iako većina mladih smatra da im influenseri nisu važni, 26 odsto njih je navelo da su promijenili ponašanje pod njihovim uticajem, a skoro polovina je kupila proizvod po njihovoj preporuci.

Mladi su posebno osjetljivi na etička pitanja, te 84 odsto njih smatra da influenseri moraju da poštuju jasna pravila, a 83 odsto da moraju naglasiti kada se obraćaju djeci i maloljetnicima.

Najčešće štetne sadržaje prepoznaju u promociji pušenja, alkohola, nezdrave ishrane, govoru mržnje i nerealnim standardima ljepote.

Samo 18 odsto mladih smatra da platforme brzo reaguju na prijave, a najefikasnijom zaštitom vide jačanje medijske pismenosti, strože kontrole i državnu regulaciju rada influensera.

Rezultati istraživanja UNICEF-a danas će biti predstavljeni na sastanaku Mreže institucija i organizacija za medijsku i informacijsku pismenost u Sarajevu.

Osmi sastanak Mreže organizuje Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), u saradnji sa Fondacijom "Mediacentar", te Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i UNICEF-om, a učestvuje oko 60 učesnika iz BiH.

Na sastanku će biti predstavljeni rezultati istraživanja "Ko oblikuje iskustva mladih? Stavovi mladih o influenserima i njihovom sadržaju", te "Pravna analiza o učešću djece u korisnički generisanim sadržajima u digitalnom prostoru u BiH", saopšteno je iz RAK-a.

Agencija i ove godine poziva učitelje i nastavnike da sa učenicima obilježe Dan sigurnijeg interneta koristeći prigodne edukativne materijale, dostupne putem veb-stranice Agencije, društvenih mreža i "Jutjub" kanala.

(Srna)