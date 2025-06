Uz podršku EU: Banjaluka dobila Centar za rani rast i razvoj

U prostorijama ambulante Doma zdravlja Banjaluka na Starčevici danas je svečano otvoren novi Centar za rani rast i razvoj (CRR), finansiran uz podršku Evropske unije.

Izvor: UNICEF BiH

Kako je saopšteno iz Unicefa, novi Centar će pružati usluge rane detekcije i ranih intervencija za djecu uzrasta od 0 do 6 godina, koje će obavljati multidisciplinarni tim stručnjaka koji uključuje psihologe, dječije psihijatre, logopede, defektologe i medicinske sestre.

Ove usluge su usklađene sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, a biće realizovane kroz međusektorsku saradnju između sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

Svečanom otvaranju prisustvovali su Karel Lizerot, šef Sektora za pravosuđe i unutrašnje poslove, migracije i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH, Aleksandra Ilmer, zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH, Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Nevena Todorović, direktorica Doma zdravlja Banjaluka, te Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika Grada Banjaluka.

„Rana detekcija i intervencija mogu imati veliki pozitivan uticaj na živote djece i njihovih roditelja, a novi Centar za rani rast i razvoj u Banjaluci predstavlja važan iskorak u obezbjeđivanju sigurnog i podržavajućeg okruženja gdje se mogu prepoznati i odgovoriti na potrebe djece. Evropska unija ostaje posvećena jačanju preventivne i primarne zdravstvene zaštite širom Bosne i Hercegovine. U narednim mjesecima planiramo otvoriti još centara širom zemlje. Ponosni smo što sarađujemo s UNICEF-om i lokalnim vlastima kako bismo osigurali da sva djeca, posebno ona najranjivija, imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama“, izjavio je Karel Lizerot.

Otvaranje ovog Centra dio je šireg projekta „Podrška Evropske unije reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija s ukupnim iznosom od 7,2 miliona evra, s ciljem jačanja reforme zdravstvenog sektora u BiH. Projekat provodi UNICEF u BiH u partnerstvu s lokalnim vlastima, s ciljem izgradnje otpornog i korisnicima prilagođenog sistema primarne zdravstvene zaštite koji svima omogućava jednak pristup kvalitetnim uslugama.

Centri za rani rast i razvoj uskoro će biti otvoreni i u domovima zdravlja u Prijedoru, Bijeljini i Doboju, dok su centri u Vogošći i Saraj Polju već počeli s radom. Mreža CRR centara u cijeloj zemlji jača usluge rane detekcije i intervencije, omogućavajući većem broju djece kvalitetnu podršku u ključnim fazama razvoja i doprinoseći zdravijoj i inkluzivnijoj budućnosti za sve porodice.

Pored centara u Republici Srpskoj, Evropska unija finansira uspostavljanje centara za rani rast i razvoj i u Federaciji BiH. Dva centra su već otvorena u Vogošći i Saraj Polju 2024. godine, gdje se pruža podrška u ranom prepoznavanju djece kod koje postoji rizik od razvojnih poteškoća i omogućavaju se ključne intervencije u najranijem periodu.

“Kroz planove i aktivnosti definisane u Programu ranog rasta i razvoja RS za period 2022.-2028. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je posvećeno pružanju podrške zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, predškolskom i školskom obrazovanju, roditeljima, partnerima i medijima u realizaciji holističkog i integrisanog sistema ranog rasta i razvoja djece. Ovaj Centar na Starčevici, banjalučkom naselju koje ima najveći broj mladih bračnih parova i male djece, je još jedan u mreži centara za rani rast i razvoj u Republici Srpskoj koji pružaju usluge blagovremene detekcije i ranih intervencija za djecu u ranom uzrastu”, kazao je Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ova inicijativa nastavlja se na naslijeđe projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ (2008–2014), koji su finansirali EU, Vlada Norveške i DfID. Taj projekat postavio je temelje za prve politike i centre za rani razvoj u zemlji, pokrenuvši reforme koje i danas donose koristi djeci.

UNICEF je bio pouzdan partner na ovom putu, pružajući podršku razvoju politika, strategija i akcionih planova, te pomažući 56 opština širom BiH da uspostave održive i integrisane usluge ranog rasta i razvoja. UNICEF takođe kontinuirano ulaže u jačanje kapaciteta stručnjaka kako bi svako dijete imalo pristup kvalitetnoj i brižnoj podršci.

„Dokazi pokazuju da kvalitetne intervencije u ranom djetinjstvu vode ka zdravijem životu, boljim obrazovnim ishodima i jačem društvu. Nedavne analize u Republici Srpskoj pokazuju da svaka 1 KM uložena u rani rast i razvoj može donijeti do 4 KM socioekonomskih koristi, dok bi izostanak ulaganja mogao koštati i do 103 miliona KM. Usluge koje se ovdje nude - rana detekcija, razvojna podrška i savjetovanje porodica od ključnog su značaja za pravovremeno prepoznavanje i reagovanje, osiguravajući djeci priliku da napreduju. Ovaj Centar je rezultat godina saradnje i razvoja politika, koji integrišu zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu u cilju pružanja sveobuhvatne brige djeci uzrasta od 0 do 6 godina. Uz obučen kadar i razvijen sistem međusektorskog upućivanja, osiguravamo da nijedno dijete ne bude zapostavljeno. UNICEF ostaje posvećen pružanju podrške održivim uslugama ranog razvoja širom BiH“, izjavila je zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH Aleksandra Imer.

Kako je naglašeno tokom svečanosti, djeca su naša budućnost, a ulaganje u njihov rani razvoj ključno je za dugoročni društveni i ekonomski napredak. Centar za rani rast i razvoj u Banjoj Luci je svjedočanstvo onoga što se može postići kroz snažno partnerstvo, zajedničku viziju i posvećenost dobrobiti svakog djeteta.

