Krivična prijava protiv Bake Praseta: Jutjuber neovlašćeno priređivao igre na sreću

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Baka Prase je prijavljen zbog neovlašćenog organizovanja nagradnih igara i promocije onlajn klađenja, dok je nedavno njegov automobil zapaljen, što izaziva zabrinutost.

Baka Prase je prijavljen zbog neovlašćenog organizovanja nagradnih igara Izvor: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Uprava za igre na sreću podnijela je krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i delio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.

Kako pišu mediji, Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje, protiv koje je, kako pišu, takođe podnijeta krivična prijava odjeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.

"Ne plašim se, imam obezbjeđenje"

Podsjetimo, Baki Prasetu je nedavno zapaljen automobil od 500.000 evra.

"Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvijek se ne zna. Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbjeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam", rekao je on i otkrio zbog čega je bio parkiran na mjestu za invalide.

