© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Uhapšen osumnjičeni za paljenje auta Bake Praseta: Prvo osnovno javno tužilaštvo otkrilo nove detalje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Određeno je zadržavanje od 48 sati osumnjičenom Z.R.

Uhapšen osumnjičeni za paljenje auta Bake Praseta Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot/Uprava policije Crne Gore/Kurir/Ljilja Stanišić

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje od 48 sati za osumnjičenog Z.R. (23), nakon što su policijski službenici utvrdili njegov identitet.

Osumnjičenom se stavlja na teret krivično djelo izazivanja opšte opasnosti iz člana 278, stav 1 Krivičnog zakonika, jer je u noći između 15. i 16. februara 2026. godine u Hercegovačkoj ulici podmetnuo požar na putničkom motornom vozilu marke Mercedes-Benz tip Brabus, u vlasništvu Bogdana Ilića.

Pogledajte fotografije automobila:

U zakonskom roku osumnjičeni će biti sproveden u tužilaštvo radi saslušanja, nakon čega će tužilaštvo dati dalje saopštenje o slučaju.

Podsjetimo, luksuzni automobil vrijedan oko pola miliona evra, zapaljen je u juče ranim jutarnjim satima ispred zgrade jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, u elitnom naselju Beograd na vodi. Prvi rezultati istrage ukazuju da je požar podmetnut, a sumnja se da je vozilo poliveno zapaljivom tečnošću.

Samo nekoliko sati ranije, na društvenim mrežama pojavio se snimak tiktokera koji mu javno poručuje: "Vrati pare ili ti kola lete u vazduh." Nakon požara, Baka Prase tvrdi da je žrtva reketiranja - ali uz sarkastične objave i slavljenje broja lajkova.

(Mondo.rs) 

Tagovi

Baka Prase

Komentari 0

