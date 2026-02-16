"Baka je tata, a reketaši...": Baka Prase se slikao pored zapaljenog automobila

Jutjuberu su ranije danas zapalili automobil vrijedan pola miliona evra

Izvor: Instagram printscreeen / bakaprase

U elitnom dijelu Beograda izbio je požar u kojem je u potpunosti izgorio automobil jutjubera Baka Prase. Kako je naknadno objavljeno, vozilo je navodno bilo parkirano na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom.

Luksuzni Brabus, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 evra, uništen je do temelja, a materijalna šteta je ogromna. Stanovnici naselja ostali su uznemireni zbog incidenta koji je prekinuo noćni mir.

Dok se popularni jutjuber na društvenim mrežama našalio na sopstveni račun, mnogi se pitaju gdje je u svemu tome bila Anja Bla i kako je reagovala na čitavu situaciju.

Poznati jutjuber se ponovo oglasi i fotografisao sa spaljenim automobilom.

"Baka je tata a reketaši da puše k***c", napisao je Baka Prase.

Podsjetimo., Bogdan Ilić je naveo da je razlog ovog incidenta:

"Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket", napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.