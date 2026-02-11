logo
Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje: "Gledaće me 10 miliona ljudi"

Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje: "Gledaće me 10 miliona ljudi"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 evra za učešće na turniru.

golubović hoće da učestvuje na turniru bake praseta

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je organizovao prvi BFC - Baka Fighting Championship koji je gledalo skoro 600.000 ljudi.

Iako ga je u prvi mah ocijenio kao lakrdiju na koju ne bi pristao za manje od 300.000 evra, Kristijan Golubović danima priča o turniru i iznosi uslove pod kojima bi učestvovao na sljedećem takmičenju.

"Rekao sam prvo 300.000 evra, ali to sam lupio. Moja tarifa je 50.000 evra, jer meni treba samo 15.000 evra za hranu i trening da se spremim. Rekao sam Baki da može da dovede Bizu sa lopatom za sijneg, Džeka sa šipkom i Filipovića sa nunčakama i sva trojica sa mnom da se biju, a ja golim pesnicama sve da ih naslažem", rekao je Golubović.

"Mogu ja da se bijem i sa petoricom, pet mečeva zaredom da bude, ali onda hoću 50.000 evra po meču."

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 evra za učešće na turniru.

"Šta je to za velikog Baku, a kad bih ja učestvovao vidjeli bi šta su prave ulične borbe, 10 miliona ljudi će da gleda", poručio je Golubović Baki Prasetu.

Golubovića narednog mjeseca očekuje meč sa Vukom Mobom, a da li će ga Baka Prase angažovati za naredni BFC ostaje da vidimo.

