Ženi se Baka Prase? Šok objava na nalogu srpskog jutjubera, odveo Milenu u Italiju i napravio pometnju

Baka Prase se oglasio iz Italije i obavijestio javnost da uskoro planira da se ženi.

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, objavio je na Instagramu da sa djevojkom Milenom Stamenković uživa u Italiji.

Kontroverzni Baka je na Instagramu takođe objavio nešto što je iznenadio sve njegove pratioce - a, to je da se, navodno, ženi.

Baka Prase je sa jezera Komo objavio fotografiju sa Milenom a u opisu slike otkrio da planiraju vjenčanje.Ipak, pratioci zbog njegovih ranijih objava smatraju da je pitanju šala, mada ima onih koji su mu i čestitali na skoroj svadbi.

Snimao lajv u trenutku ubistva

Jedan od najtraženijih bjegunaca, Filip Ivanović, ubijen je prije nekoliko dana u Beogradu na vodi, a u trenutku pucnjave jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, snimao je lajv prenos.

Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot/Uprava policije Crne Gore

Baka Prase, koji živi u ovom dijelu prestonice, zabeležio je trenutak kada se začuo pucanj ispred njegove zgrade.

"Dolazi čovjek sa dvije puške, puca. Šta bi bilo da sam ja bio tu, brate? Mogao sam da budem upucan", govorio je Ilić tokom prenosa, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

