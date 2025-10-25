logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ženi se Baka Prase? Šok objava na nalogu srpskog jutjubera, odveo Milenu u Italiju i napravio pometnju

Ženi se Baka Prase? Šok objava na nalogu srpskog jutjubera, odveo Milenu u Italiju i napravio pometnju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Baka Prase se oglasio iz Italije i obavijestio javnost da uskoro planira da se ženi.

Baka Prase o ženidbi Izvor: YT Baka Prase

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, objavio je na Instagramu da sa djevojkom Milenom Stamenković uživa u Italiji.

Kontroverzni Baka je na Instagramu takođe objavio nešto što je iznenadio sve njegove pratioce - a, to je da se, navodno, ženi.

Izvor: Instagram/bakaprase

Baka Prase je sa jezera Komo objavio fotografiju sa Milenom a u opisu slike otkrio da planiraju vjenčanje.Ipak, pratioci zbog njegovih ranijih objava smatraju da je  pitanju šala, mada ima onih koji su mu i čestitali na skoroj svadbi.

Pogledajte kako izgleda Milena:

 Snimao lajv u trenutku ubistva

Jedan od najtraženijih bjegunaca, Filip Ivanović, ubijen je prije nekoliko dana u Beogradu na vodi, a u trenutku pucnjave jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, snimao je lajv prenos.

Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot/Uprava policije Crne Gore

Baka Prase, koji živi u ovom dijelu prestonice, zabeležio je trenutak kada se začuo pucanj ispred njegove zgrade.

"Dolazi čovjek sa dvije puške, puca. Šta bi bilo da sam ja bio tu, brate? Mogao sam da budem upucan", govorio je Ilić tokom prenosa, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Pogledajte:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Baka Prase

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA