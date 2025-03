"Moji kanali su zauvijek ugašeni": Oglasio se Baka Prase, ništa od povratka na Jutjub?

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baki Prasetu nedavno su obrisani svi kanali, a sada je otkrio nove detalje.

Izvor: Instagram printscreeen / bakaprase

Baka Prase je na Instagramu saopštio da je dobio informaciju da su mu kanali trajno obrisani, iako su se njegovi fanovi nadali da će mu biti vraćeni.

"Dobio sam informaciju da su mi kanali vjerovatno zauvek rip", napisao je Baka Prase, koji je nedavno otkrio da ga neko "targetira".

"Saznao sam da me neko targetira... Dobio sam skrinšotove ugašenih postova na Instagramu i kanala na Jutjubu, Ko god da si, misliš da ćeš da me slomiš? Misliš da možeš da me ucjenjuješ. Možeš malo, iskreno, javi se da se dogovorimo za cijenu", pisalo je u stori objavi na Instagramu.

Zašto je ugašen Baka Prase?

Baka Prase je podijelio stori u kojem je objavio dio mejla koji je dobio od pomenute platforme, a u saopštenju koje mu je platforma poslala stoji objašnjenje.

."Poštovani, razmotrili smo vašu žalbu za sljedeće: Pregledali smo vaš kanal i utvrdili da krši pravila zajednice. Znamo da su ovo razočaravajuće vijesti za vas, ali naš posao je da učinimo Jutjub bezbjednim mestom za sve", navedeno je u zvaničnom saopštenju platforme.

(Blic, MONDO)