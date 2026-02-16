logo
Baka Prase pokazao kako mu gori automobil od 500.000 €: Odmah objavio snimak

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Automobil marke Mercedes G klase 800 4x4², u vlasništvu Baka Praseta, zapaljen je sinoć.

Baka Prase snimao kako mu gori automobil Izvor: Youtube prinstcreen/Instagram printscreen bakaprase

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen je automobil u Beogradu. On se odmah oglasio i podijelio snimak. Na Instagramu je podijelio snimak sa terase, dok je snimao svoj zapaljeni automobil.

"R.I.P. Brabus, 2023 -2026", stoji u njegovoj objavi.

Zapaljen automobil Baka Praseta
Izvor: instagram/bakaprase
Izvor: instagram/bakaprase

 Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do incidenta. Inače, automobil Bake Praseta je procijenjen na oko 500.000 evra, kako prenose domaći mediji.

Izvor: Instagram/Baka Prase/Screenshot

