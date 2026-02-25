Danas sunčano i toplije: Opasnost na putevima zbog odrona

U BiH se danas očekuje sunčanije i toplije vrijeme nego prethodnih dana, a dnevna temperatura će u pojedinim mjestima dostizati 19 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab vjetar, na jugu i istoku umjeren do pojačan, sjevernih smjerova.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 na istoku do 19 na zapadu, u višim predjelima na istoku od šest stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 18 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 10 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Devet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, a po jedna u Doboju, Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci. U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dva dječaka, u Doboju i Prijedoru po jedan dječak, a u Zvorniku, Foči i Gradišci po jedna djevojčica. Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava hladno i pretežno vedro vrijeme, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru ima prolazne magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac i Drvar minus tri, Han Pijesak, Šipovo i Drinić minus dva, Bileća, Mrkonjić Grad i Ribnik minus jedan, Banjaluka, Prijedor, Srbac, Čemerno, Kneževo i Bihać nula, Kalinovik, Novi Grad i Tuzla jedan, Doboj, Rudo i Sarajevo dva, Srebrenica tri, Bijeljina, Višegrad i Gacko četiri, Trebinje pet i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na opasnost od odrona na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Kotor Varoš-Teslić na prevoju Borja, Dobro Polje–Miljevina i Sarajevo-Foča.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske i ovog jutra savjetuju opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima na putu i napominju da je zimska oprema obavezna.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su na dionicama na kojima se izvode radovi. Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

Izmjene su i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su i na dijelu Omarska na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska. Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima. Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta. U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima vozila se jutros zadržavaju do pola sata. Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.