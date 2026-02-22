Danas pretežno sunčano

U BiH će u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano, a poslije podne očekuje se naoblačenje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutros je na istoku pretežno oblačno, uz slabe padavine samo ponegdje, a u ostalim predjelima vedro i hladnije uz slab mraz. Najviša temperatura vazduha biće od šest do 12 na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, a na jugu umjerena do jaka bura, koja će tokom popodneva slabiti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Čemerno i Sanski Most minus tri, Banjaluka, Kneževo, Novi Grad, Prijedor i Srbac minus dva, Kalinovik, Mrkonjić Grad i Han Pijesak minus jedan, Doboj, Sokolac, Srebrenica i Livno nula, Mrakovica, Sarajevo i Tuzla jedan, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Rudo i Gradačac dva, Bileća tri, Mostar sedam i Trebinje osam stepeni Celzijusovih.

Rođeno 15 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba - sedam djevojčica i osam dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - pet, potom u Doboju četiri, u Bijeljini tri, te u Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno 28 centimetara snijega, na Čemernu 10.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su na većini puteva mokri ili vlažni, na dionicama u kotlinama i preko planinskih prevoja magla ili niska oblačnost smanjuju vidljivost.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju i na učestale odrone te savjetuju opreznu vožnju i obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta M18 Rača-Bijeljina - rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Saobraćaj se zbog odrona u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.