Danas naoblačenje sa slabim padavinama

U cijeloj BiH tokom dana očekuje se toplije vrijeme, ali i jače naoblačenje sa slabom kišom ponegdje, dok je u višim predjelima moguća po koja pahulja snijega.

U Hercegovini će biti oblačno sa umjerenom kišom. U Krajini i Hercegovini vjetrovito uz jak jugo. Uveče djelimično razvedravanje na zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od devet stepeni u mjestima sa maglom do 18 u Semberiji, u visokoj Hercegovini od pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren vjetar od jugozapada ka istoku i u Herecegovini, na udare i jako jugo. Na sjeveru slab, južnih smjerova.

Rođene 22 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 13 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Devet beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Doboju, Trebinju, Zvorniku i Foči, a po jedna u Prijedoru i Gradišci. U Banjaluci je rođeno pet dječaka i četiri djevojčice, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju i Trebinju po dvije djevojčice, u Zvorniku i Foči po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Prijedoru djevojčica, a u Gradišci dječak. Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Hercegovini registrovana je kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak minus jedan, Sokolac nula, Srebrenica i Čemerno jedan, Ivan sedlo, Jajce i Zenica dva, Banjaluka, Bijeljina, Foča i Tuzla tri, Prijedor, Višegrad, Sanski Most i Sarajevo četiri, Bileća, Doboj, Drvar i Livno pet, Ribnik šest, Trebinje i Bugojno sedam, Mostar osam, a Bihać 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi, režim vožnje je izmijenjen i regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.