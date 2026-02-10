Početak rada najavljen u maju: Bijeljina dobija javni prevoz

Bijeljina bi u maju mogla dobiti javni prevoz za čije je funkcionisanje potrebno četiri miliona maraka godišnje, najavljeno je iz Gradske uprave.

Izvor: Shutterstock

Polovina tog iznosa biće obezbijeđena prodajom karata, a dva miliona maraka biće subvencionisano iz gradskog budžeta za ovu godinu.

Milan Lazarević iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine izjavio je da novi sistem javnog prevoza predviđa ukupno 21 liniju – tri gradske i 18 prigradskih, sa 249 polazaka dnevno, a sve linije počinjaće i završavaće na novoj autobuskoj stanici.

Cijena najjeftinije karte za vožnju unutar jedne zone iznosiće jednu KM, dok će karta za prelazak iz zone u zonu koštati dvije KM.

(Srna)