logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Početak rada najavljen u maju: Bijeljina dobija javni prevoz

Početak rada najavljen u maju: Bijeljina dobija javni prevoz

Autor Dragana Božić
0

Bijeljina bi u maju mogla dobiti javni prevoz za čije je funkcionisanje potrebno četiri miliona maraka godišnje, najavljeno je iz Gradske uprave.

Bijeljina dobija javni prevoz Izvor: Shutterstock

Polovina tog iznosa biće obezbijeđena prodajom karata, a dva miliona maraka biće subvencionisano iz gradskog budžeta za ovu godinu.

Milan Lazarević iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine izjavio je da novi sistem javnog prevoza predviđa ukupno 21 liniju – tri gradske i 18 prigradskih, sa 249 polazaka dnevno, a sve linije počinjaće i završavaće na novoj autobuskoj stanici.

Cijena najjeftinije karte za vožnju unutar jedne zone iznosiće jednu KM, dok će karta za prelazak iz zone u zonu koštati dvije KM. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina javni prevoz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ