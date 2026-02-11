logo
Pucnjava u kanadskoj srednjoj školi: Desetoro mrtvih, ranjeno više od 25, evakuisano 1.000 učenika i nastavnika

Pucnjava u kanadskoj srednjoj školi: Desetoro mrtvih, ranjeno više od 25, evakuisano 1.000 učenika i nastavnika

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji stradalo je deset osoba, uključujući i napadača, dok je više od 25 ljudi povrijeđeno.

Pucnjava u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž Izvor: Profimedia/Trent Ernst/AFP

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti. Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

Policija je u školi pronašla šest mrtvih, dok je sedma osoba preminula na putu ka bolnici, a dvije osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole.

Policija vjeruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi. Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija vjeruje da je sama sebi nanijela smrtonosne povrede. Načelnik policije Ken Flojd je rekao da je 25 ljudi zadobilo lakše povrede, a dvije osobe teške.

"Ženska osoba u haljini sa smeđom kosom"

U bezbjednosnom upozorenju poslatom tokom napada, osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom". Zvaničnici kažu da znaju identitet napadača, ali do sada nisu objavili ime niti pol.

Policija još nije identifikovala vrstu oružja koje je korišteno u napadu, kao ni starost žrtava. Premijer Britanske Kolumbije Dejvid Ebi je na konferenciji za medije rekao da je policija stigla na mjesto napada dva minuta nakon poziva, čime je spriječeno da ova stravična tragedija postane još veća.

Oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano

U školskom kompleksu se nalaze osnovna i srednja škola, iz kojih je oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano. Grad Tambler Ridž udaljen je od Vankuvera oko 1.200 km i nalazi se blizu granice sa Albertom. Poznat je po rudnicima uglja, vodopadima i dinosaurusima.

