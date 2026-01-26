logo
Najmanje 17 ljudi stradalo, stotine hiljada domaćinstava bez struje: Snažna snježna oluja pogodila Ameriku

Najmanje 17 ljudi stradalo, stotine hiljada domaćinstava bez struje: Snažna snježna oluja pogodila Ameriku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Snježna oluja pogodila je veliki dio SAD, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok su stotine hiljada domaćinstava ostale bez struje, a saobraćaj i letovi širom zemlje su paralizovani.

17 žrtava snježne oluje u sad Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Snažna zimska oluja pogodila je veliki dio Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije. Smrtni slučajevi zabilježeni su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas.

Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu u svojim domovima.

Zbog oluje je otkazano više od 10.000 letova, a brojne škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Mape snježnih padavina pokazuju da je tokom vikenda snijeg zahvatio ogromna područja SAD-a. Iako se tokom ponedjeljka očekuje slabljenje nevremena, centralni i istočni dijelovi zemlje i dalje će se suočavati sa izuzetno niskim temperaturama.

Nacionalna meteorološka služba SAD-a (NWS) izdala je upozorenja koja se protežu od Teksasa na jugu do Nove Engleske na severoistoku. Oluja je zahvatila i Kanadu – u Torontu je zabilježena rekordna količina snijega, dok je gradski aerodrom Pirsan u nedjelju bio gotovo paralizovan.

Njujork: Najgore je prošlo, ali opasnost i dalje postoji

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, izjavio je da je "najgore iza nas", ali je naglasio da opasnost još nije u potpunosti prošla, naročito za beskućnike.

"Samo zato što je oluja prošla, ne znači da je prošla i opasnost za beskućnike Njujorka. Ovo je napor u kojem svi učestvuju", rekao je Mamdani.

I dalje je na snazi upozorenje na opasne uslove za putovanja, a građani se pozivaju da, koliko god je moguće, izbjegavaju saobraćajnice. Grad se, prema njegovim riječima, postepeno vraća u normalu, a cilj je da se već narednog dana stanje stabilizuje, iako će velike količine snijega još neko vrijeme ostati na ulicama.

Gotovo 30 centimetara snijega u pojedinim četvrtima

Stanovnici Njujorka probudili su se uz gotovo 30 centimetara snijega u nekim dijelovima grada. Gradske službe radile su do kasno u noć kako bi očistile trotoare. Javni prevoz uglavnom funkcioniše prema redu vožnje, ali uz česta kašnjenja.

Gradonačelnik je građanima savetovao da ostanu kod kuće, odmore se i, u šaljivom tonu, pročitaju roman Heated Rivalry, popularnu kanadsku LGBTQ+ hokejašku romansu autorke Rejčel Rid, koja je trenutno veoma gledana na američkim striming platformama.

Vlasti nastavljaju da prate situaciju i upozoravaju da su oprez i solidarnost i dalje ključni dok se zemlja oporavlja od jedne od najsnažnijih zimskih oluja ove sezone.

