Snježna oluja pogodila deo SAD-a od južnih krajeva Stjenovitih planina na zapadu zemlje do Nove Engleske na sjeveroistočnoj obali.
Više od 850.000 domaćinstava je bez struje, a 14.400 letova je otkazano zbog snažne oluje koja je pogodila američke države od južnih Stjenovitih planina do Nove Engleske.
Najmanje 180 miliona ljudi u 37 država, više od polovine stanovništva Amerike, je pogođeno, prema podacima Nacionalne meteorološke službe (NWS), piše Skaj Njuz.
Sedamnaest država i Distrikt Kolumbija proglasili su vanredno stanje, a spasilačke ekipe i zalihe su u pripravnosti. Najmanje sedam ljudi je poginulo.
Dijelovi severoistoka mogli bi da dobiju čak 60 cm snega preko noći do ponedjeljka, saopštio je NWS. Meteorolog je takođe upozorio na ledenu kišu i "katastrofalno nagomilavanje leda".
U galeriji pogledajte fotografije zabilježene u SAD tokom talasa ekstremne hladnoće:
Brutalna snježna oluja paralisala Ameriku: Otkazano 14.000 letova, ima stradalih
Džoš Vajs iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu rekao je da je oluja "jedinstvena" zbog svog širenja, koje je pokrivalo 3.200 kilometara, i ekstremne hladnoće koju će, prema prognozama, biti i naredne nedjelje.
Više od 14.400 letova je otkazano u nedjelju, a još 8.000 je odloženo, prema podacima veb-sajta za praćenje.
Otkazivanja su najveći broj bilo kog dana od pandemije COVID-19, saopštila je firma za analitiku avijacije Cirium. Ministarka za nacionalnu bezbjednost Kristi Noem pozvala je ljude da "ostanu kod kuće" zbog "veoma, veoma niskih" temperatura.
Hiljade kamiona za smeće opremljene su raonicama za sneg u Njujorku, rekao je gradonačelnik Zohran Mamdani, koji je upozorio na najniže temperature u poslednjih osam godina.
Stanovnici Njujorka u Central parku koristili su skije za kretanje, dok je studentima u najvećem američkom gradu rečeno da će ponedjeljak biti dan za učenje na daljinu.
WPC is issuing Storm Summaries for the ongoing Major Winter Storm. Find a list of the top snow, sleet, and freezing rain reports by state, updated every 6 hours. Keep sending reports to your local forecast office and most importantly, stay safe!! ❄️— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC)January 25, 2026
https://t.co/MmTI1ttADZpic.twitter.com/79Boatr1XD
Slične naredbe su na snazi i u drugim državama pogođenim olujom.
"Arktička opsada je preuzela našu državu", rekla je guvernerka Njujorka Keti Hočul i dodala: "Brutalno je, jezivo je i opasno."
(MONDO)