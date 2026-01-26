logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve riječi direktora FBI o ubistvu muškarca u Mineapolisu: "Ne možete da nosite vatreno oružje na protest"

Prve riječi direktora FBI o ubistvu muškarca u Mineapolisu: "Ne možete da nosite vatreno oružje na protest"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Direktor FBI stao na stranu ICE agenata koji su ubili muškarca u Mineapolisu.

FBI o ubistvu u Mineapolisu Izvor: TruthSocial/@realDonaldTrump/Prinscreen/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Direktor FBI Keš Patel obratio se predstavnicima medija povodom ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tenzije se ne smiruju širom Sjedinjenih Država, protesti su eskalirali u mnogim saveznim državama, a Preti je govorio o ponašanju Pretija prije nego što su ga okružili, oborili i upucali agenti ICE (Služba za carinu i imigraciju).

"Ne možete da donesete vatreno oružje sa više šaržera na bilo kakav protest. Toliko je jednostavno. Ne možete da kršite zakon i da podstičete nasilje", započeo je Preti.

Novinari su ga potom upitali o dokazima za njegove tvrdnje. Zvaničan stav Bijele kuće, ICE i FBI jeste da je Preti navodno htio da upotrebi pištolj protiv ICE agenata.

"To ću ostaviti istražiteljima i tužiocima... Ne želim da komentarišem dokaze", dodao je Preti, prenosi britanski list "Gardijan".

Da podsjetimo, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je osudila ponašanje Pretija i brani agente ICE argumentima da je riječ o samoodbrani. Brojni svjedoci koji su prisustvovali ubistvu tvrde da Preti nije izazivao agente i da nije potegao pištolj na njih.

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu

Pročitajte i ovo

Tagovi

SAD FBI ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ