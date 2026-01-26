logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Avion naopačke! Imamo putnički avion naopačke": Nezapamćena drama, srušio se pri polijetanju usred snježne oluje

"Avion naopačke! Imamo putnički avion naopačke": Nezapamćena drama, srušio se pri polijetanju usred snježne oluje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Avion, Bombardier Challenger 650, srušio se u nedjelju uveče tokom poletanja sa aerodroma u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Mejn. U avionu je bilo osam osoba, a njihova sudbina zasad nije poznata.

Srušio se avion Bombardier Challenger 650 u Mejnu Izvor: X/marionawfal/screenshot

Privatni avion sa osam ljudi srušio se prilikom poletanja iz Bangora u Mejnu u nedelju uveče, prema podacima Federalne uprave za civilno letenje (FAA). Nije poznata sudbina putnika, javlja CNN.

Avion je poslovni mlaznjak marke Bombardier Challenger 650. Aerodrom je u saopštenju za CNN naveo da su službe za hitne slučajeve reagovale na incident oko 19:45 časova po istočnom vremenu.

"Hitne službe su i dalje na licu mesta i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", rekli su iz grada Bangora i aerodroma Bangor u nedjelju, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije. FAA i NTSB će istražiti nesreću, navodi se u saopštenju FAA.

Snježna oluja je opustošila zemlju

Do nesreće je došlo usred velike snježne oluje koja je zahvatila sjeveroistok. Temperature u Mejnu su znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokuje veoma slabu vidljivost. Prema saveznim evidencijama, avion je registrovan na društvo sa ograničenom odgovornošću u Hjustonu.

Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, mada nije bilo odmah jasno ko sa kim razgovara, prema audio snimku koji je dobio LiveATC.net. Kontrolor leta daje pilotu odobrenje za poijletanje sa piste 33 u Bangoru.

Skoro dva minuta kasnije, kontrolor leta glasno je putem radija saopštio: "Sav saobraćaj je zaustavljen na pisti! Sav saobraćaj je zaustavljen na pisti!". Trenutak kasnije, čuje se drugi kontrolor leta kako kaže: "Avion naopačke. Imamo putnički avion naopačke."

Aerodrom je potom zatvoren, a vozilima hitne pomoći je dozvoljeno da se kreću oko piste. Kontrolor leta je kasnije rekao da su u avionu bila tri člana posade i moguće pet putnika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion SAD pad aviona

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ