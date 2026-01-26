"Avion naopačke! Imamo putnički avion naopačke": Nezapamćena drama, srušio se pri polijetanju usred snježne oluje

Avion, Bombardier Challenger 650, srušio se u nedjelju uveče tokom poletanja sa aerodroma u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Mejn. U avionu je bilo osam osoba, a njihova sudbina zasad nije poznata.

Privatni avion sa osam ljudi srušio se prilikom poletanja iz Bangora u Mejnu u nedelju uveče, prema podacima Federalne uprave za civilno letenje (FAA). Nije poznata sudbina putnika, javlja CNN.

Avion je poslovni mlaznjak marke Bombardier Challenger 650. Aerodrom je u saopštenju za CNN naveo da su službe za hitne slučajeve reagovale na incident oko 19:45 časova po istočnom vremenu.

"Hitne službe su i dalje na licu mesta i očekuje se da će aktivno raditi još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", rekli su iz grada Bangora i aerodroma Bangor u nedjelju, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije. FAA i NTSB će istražiti nesreću, navodi se u saopštenju FAA.

Snježna oluja je opustošila zemlju

Do nesreće je došlo usred velike snježne oluje koja je zahvatila sjeveroistok. Temperature u Mejnu su znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokuje veoma slabu vidljivost. Prema saveznim evidencijama, avion je registrovan na društvo sa ograničenom odgovornošću u Hjustonu.

Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, mada nije bilo odmah jasno ko sa kim razgovara, prema audio snimku koji je dobio LiveATC.net. Kontrolor leta daje pilotu odobrenje za poijletanje sa piste 33 u Bangoru.

Skoro dva minuta kasnije, kontrolor leta glasno je putem radija saopštio: "Sav saobraćaj je zaustavljen na pisti! Sav saobraćaj je zaustavljen na pisti!". Trenutak kasnije, čuje se drugi kontrolor leta kako kaže: "Avion naopačke. Imamo putnički avion naopačke."

Aerodrom je potom zatvoren, a vozilima hitne pomoći je dozvoljeno da se kreću oko piste. Kontrolor leta je kasnije rekao da su u avionu bila tri člana posade i moguće pet putnika.