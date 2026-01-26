Gotovo je s američkom dominacijom, kaže generalni sekretar NATO saveza

"Era američkog starateljstva nad evropskom bezbjednošću je završena", izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

Izvor: Bernard Milošević, SRNA

"Pravedno je i prikladno da Evropa i Kanada preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost i one to i čine", rekao je Rute tokom diskusije u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta.

On je rekao da zemlje EU treba da pokažu fleksibilnost kada je riječ o načinu na koji Ukrajina može da koristi kredit Unije od 90 milijardi evra za kupovinu oružja i finansiranje svog budžeta.

Rute je dodao da EU ne bi trebala da nameće princip "kupuj od EU" po svaku cijenu.

"Evropa sada gradi svoju odbrambenu industriju i to je od vitalnog značaja, ali trenutno ne može da obezbijedi ni približno dovoljno onoga što je Ukrajini potrebno da se brani danas i da odvraća sutra", rekao je generalni sekretar NATO saveza.