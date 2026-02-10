logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađen tiranoroter, jedan od najstarijih poznatih kopnenih biljojeda

Pronađen tiranoroter, jedan od najstarijih poznatih kopnenih biljojeda

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Naučnici su u kanadskoj provinciji Nova Škotska pronašli lobanju životinje koja je živjela prije otprilike 307 miliona godina, što predstavlja jednog od najstarijih poznatih kopnenih kičmenjaka biljojeda.

shutterstock_2643766181.jpg Izvor: Shutterstock

Ta životinja, nazvana tiranoroter, imala je lobanju trouglastog oblika, razvijenu vilicu za žvakanje tvrdih biljnih materija, kao i usta puna zuba specijalizovanih za griženje, kidanje i mljevenje vegetacije, navodi se u članku u naučnom časopisu "Priroda, ekologija i evolucija".

Tiranoroter je izgledao poput gmizavca, ali zapravo ne pripada toj klasi životinja, već je svrstan u grupu poznatu kao mikrosauri.

Iako su istraživači pronašli samo njegovu lobanju, na osnovu anatomije srodnih životinja procjenjuju da je tiranoroter bio dugačak oko 30 centimetara, zdepaste građe. Živio je tokom karbonskog perioda i bio je među ranim pripadnicima šire loze četvoronožnih kopnenih životinja - tetrapoda - koje su prethodile današnjim vodozemcima, gmizavcima, sisarima i pticama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kanada fosil naučnici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA