Pronađen tiranoroter, jedan od najstarijih poznatih kopnenih biljojeda

Naučnici su u kanadskoj provinciji Nova Škotska pronašli lobanju životinje koja je živjela prije otprilike 307 miliona godina, što predstavlja jednog od najstarijih poznatih kopnenih kičmenjaka biljojeda.

Ta životinja, nazvana tiranoroter, imala je lobanju trouglastog oblika, razvijenu vilicu za žvakanje tvrdih biljnih materija, kao i usta puna zuba specijalizovanih za griženje, kidanje i mljevenje vegetacije, navodi se u članku u naučnom časopisu "Priroda, ekologija i evolucija".

Tiranoroter je izgledao poput gmizavca, ali zapravo ne pripada toj klasi životinja, već je svrstan u grupu poznatu kao mikrosauri.

Iako su istraživači pronašli samo njegovu lobanju, na osnovu anatomije srodnih životinja procjenjuju da je tiranoroter bio dugačak oko 30 centimetara, zdepaste građe. Živio je tokom karbonskog perioda i bio je među ranim pripadnicima šire loze četvoronožnih kopnenih životinja - tetrapoda - koje su prethodile današnjim vodozemcima, gmizavcima, sisarima i pticama.