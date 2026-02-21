Prvi put u posljednjih devet godina: Upozorenje na mećavu u Njujorku

Upozorenje na snježnu oluju izdato je za Njujork, Nju Džerzi i priobalne zajednice duž istočne obale Sjedinjenih Država, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Izvor: Shutterstock

Očekuje se da će mećava sutra pogoditi Njujork. Prvo ovakvo upozorenje u Njujorku u posljednjih devet godina obuhvatilo je više od 14 miliona ljudi, javio je CBS.

Meteorološka služba pooštrila je prognozu za oluju koja je samo nekoliko dana ranije najavljena kao manje jaka. Meteorolozi sada kažu da bi u mnogim oblastima moglo da padne između 30 i 60 centimetara snijega. Upozorenje na mećavu na snazi je za Njujork, Long Ajlend, južni Konektikat i priobalne zajednice u Nju DŽerziju i Delaveru.

Meteorolozi su najavili i moguće poplave u dijelovima Njujorka i Nju Džerzija. Očekuju se teški uslovi za putovanja u čitavoj regiji, a moguće je lomljenje grana i nestanak struje zbog težine snijega i jakog vjetra.