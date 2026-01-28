Njujork okovan ledom, više od 40 mrtvih, milioni u opasnosti (Foto)

SAD pogodio je ekstremni hladni talas poznat kao "Zimska oluja Fern", izazvan poremećajem polarnog vrtloga. Skoro 230 miliona ljudi našlo se na udaru ledenih temperatura.

Sjedinjene Američke Države je pogodio jak hladni talas koji su meteorolozi nazvali "Zimska oluja Fern". Ekstremno niske temperature, izazvane poremećajem polarnog vrtloga, pogodile su skoro 230 miliona ljudi i odnijele više od 40 života širom zemlje.

Iako je oluja zahvatila područje od Meksika do Kanade, najdramatičniji prizori stižu iz Njujorka, koji doživljava najhladniji period u posljednjih nekoliko godina.

Grad koji nikad ne spava sada je zaleđen: Posljedice oluje i naknadnog "dubokog smrzavanja" gotovo u potpunosti su paralizovale život u Njujorku. Rijeke Hadson i Ist su djelimično zaleđene, a velike ledene sante koje plutaju vodenim putevima stvorili su scene koje podsjećaju na arktičke ekspedicije.

Zbog opasnosti koju led predstavlja za plovidbu, gradske vlasti su bile primorane da u utorak potpuno obustave sve trajektne usluge, ostavljajući hiljade ljudi bez ključne transportne veze.

Pored saobraćajnog haosa, snijeg je oborio rekorde. U Central parku je samo 25. januara napadalo skoro 30 centimetara snijega, što je najveća dnevna količina u posljednjih pet godina.

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, uputio je dramatičan apel građanima da preduzmu sve mjere predostrožnosti. U gradu je na snazi "Plavi kod" uzbuna, što znači da su sva skloništa za beskućnike otvorena i da niko ne smije biti odbijen. Nažalost, ove mjere nisu spriječile tragediju. Najmanje deset ljudi je pronađeno mrtvo na otvorenom od početka hladnog talasa.

"Naš grad je usred potencijalno najdužeg perioda temperatura ispod nule u novijoj istoriji. Ova ekstremna hladnoća je opasna po život", rekao je gradonačelnik Mamdani.

Posljedice se osjećaju i u vazdušnom saobraćaju. Aerodrom La Guardija je privremeno zatvoren, dok su aerodromi DžFK i Njuark zabilježili ogromna kašnjenja. Više od deset hiljada letova je otkazano širom zemlje. Čak je i popularni sistem javnih bicikala Siti Bajk privremeno obustavljen zbog opasnih uslova na ulicama.

Meteorolozi predviđaju da bi temperature u Njujorku mogle zadržati ispod nule i do 12 dana zaredom, što bi bio najduži takav period od 2003. godine. Polarni vrtlog i dalje čvrsto drži grad u svom ledenom zagrljaju. Temperature padaju i na oko -20 stepeni Celzijusa.

