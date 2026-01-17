Vanredna situacija na Kamčatki: Ciklon donio snježne nanose visoke kao zgrade, ima i poginulih (FOTO/VIDEO)

Na ruskom poluostrvu Kamčatka, a posebno u gradu Petropavlovsk-Kamčatski, situacija je kritična zbog snažnog ciklona koji je izazvao drastično pogoršanje vremenskih uslova. Zbog ekstremnih padavina, u gradu je proglašeno stanje vanredne situacije.

Izvor: Alexandr Piragis / Sputnik / Profimedia

Ulice i dvorišta potpuno su blokirani nanosima snijega koji na pojedinim mjestima dostižu nevjerovatne visine. Prema izvještajima lokalnih agencija, snježni pokrivač u nekim naseljima doseže nivo drugog i trećeg sprata, dok su na pojedinim lokacijama zabilježeni smetovi visoki kao četvorospratnice.

Javni prevoz gotovo uopšte ne funkcioniše, a stanovnici se suočavaju sa nesvakidašnjim problemima. Mnogi građani ne mogu da otvore ulazna vrata svojih domova, pa su primorani da izlaze kroz prozore ili da kopaju tunele kroz snijeg kako bi se kretali.

Iako komunalne službe i spasioci rade neprekidno, količina snijega je tolika da značajno premašuje kapacitete dostupne mehanizacije. Nažalost, ciklon je odnio i ljudske živote. Uslijed obrušavanja snijega sa krovova poginule su najmanje dvije osobe.

Vlasti i Ministarstvo za vanredne situacije izdali su hitno upozorenje zbog visokog rizika od lavina i ponovnih obrušavanja. Građani su pozvani da se ne zadržavaju ispod krovova zgrada i da nipošto sami ne pokušavaju da čiste snijeg sa krovnih konstrukcija.

Snježno nevrijeme izazvalo je ozbiljne probleme u snabdijevanju, pa se u određenim prodavnicama već osjete nestašice namirnica. Većina ustanova i preduzeća prešla je na rad od kuće, dok je nastava u školama privremeno obustavljena.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Meteorolozi ističu da je ova zimska sezona jedna od najsurovijih u posljednjih nekoliko godina. S obzirom na to da se nepovoljne vremenske prilike nastavljaju, procjenjuje se da će za potpuno uklanjanje posljedica ovog razornog ciklona biti potrebno mnogo vremena.