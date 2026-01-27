Raste broj mrtvih u Americi usljed snježnih oluja: Led okovao ulice, stotine ljudi i dalje bez struje

Bez struje i u ledenim temperaturama, dijelovi SAD suočavaju se s teškom krizom, dok raste broj stradalih u snažnoj zimskoj oluji.

Snježna zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države donijela je nove snežne padavine sjeveroistoku zemlje, dok je jug okovan ledom, ostavivši brojne stanovnike još jednu noć u hladnoći i bez struje. U državama pogođenim ekstremnom hladnoćom zabilježeno je najmanje 30 smrtnih slučajeva, piše AP.

Snježni pokrivač viši od 30 centimetara, koji se prostire u pojasu dugom 2.100 kilometara od Arkanzasa do Nove Engleske, u ponedjeljak je paralizovao saobraćaj, doveo do otkazivanja letova i masovnog zatvaranja škola. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je u područjima sjeverno od Pitsburga palo i do 50 centimetara snega, dok se subjektivni osjećaj hladnoće u noći između ponedjeljka i utorka spustio na čak –31 stepen Celzijusa.

Polarna hladnoća koja je zahvatila dvije trećine Sjedinjenih Američkih Država ne popušta. Meteorolozi su u ponedjeljak najavili novi prodor arktičkog vazduha koji će zadržati niske temperature u oblastima već prekrivenim snegom i ledom. Prognoze takođe ukazuju na mogućnost da bi još jedna zimska oluja mogla pogoditi dijelove istočne obale tokom predstojećeg vikenda.

Stotine hiljada bez struje

Prema podacima sajta poweroutage.com, u ponedjeljak uveče širom zemlje više od 560.000 domaćinstava i preduzeća i dalje je bilo bez električne energije. Većina prekida zabeležena je na jugu, gde je ledena kiša tokom vikenda izazvala lomljenje grana i rušenje dalekovoda, što je dovelo do teških kvarova na sjeveru Misisipija i u dijelovima Tenezija.

Službe upozoravaju da bi popravke mogle potrajati danima. U Misisipiju, koji je pogođen najgorom ledenom olujom od 1994. godine, vlasti užurbano dostavljaju krevete, ćebad, vodu i agregate u centre za grejanje u najteže pogođenim područjima. Guverner Tejt Rivs izjavio je da je veliku štetu pretrpelo najmanje 14 kuća, jedan poslovni objekat i 20 javnih puteva.

Univerzitet Misisipi, gde je većina studenata u ponedjeljak ostala bez struje, otkazao je nastavu za cijelu nedjelju jer je kampus u Oksfordu i dalje prekriven opasnim slojem leda. Gradonačelnica Oksforda, Robin Tanehil, napisala je na društvenim mrežama da je palo toliko drveća, grana i dalekovoda da "izgleda kao da je tornado prošao svakom ulicom".

Nekoliko velikih grana koje su pale oštetilo je novu garažu agenta za nekretnine Tima Filipsa, razbilo prozor i prekinulo dovod struje u njegovu kuću u Oksfordu.

"To je jedna od onih stvari za koje pokušavate da se pripremite, ali ovo je bilo jednostavno nestvarno", rekao je Filips.

Polarna hladnoća

Nakon snega i leda, usljedila je polarna hladnoća. Stanovnici širom Srednjeg zapada, juga i sjeveroistoka u ponedjeljak su se probudili na temperaturama ispod nule. Za 48 saveznih država prognozirana je najniža prosječna temperatura od -12,3 stepena Celzijusa, što je najhladniji period od januara 2014. godine.

Na području Nešvila u Teneziju u ponedjeljak je obnovljeno snabdjevanje električnom energijom za hiljade domova i preduzeća, ali je oko 146.000 korisnika i dalje bilo bez struje u ponedjeljak uveče, nakon noći sa temperaturama ispod nule. Mnogi hoteli bili su popunjeni jer su stanovnici bježali iz svojih hladnih i mračnih domova.

Aleks Marej rezervisao je hotelsku sobu u Nešvilu za svoju porodicu kako bi obezbedio ispravan rad zamrzivača u kojem čuva izmlazeno majčino mlijeko za svoju šestomesečnu ćerku.

Očekujući da će povratak struje potrajati, Marej je planirao da produži boravak u hotelu do srijede.

"Znam da mnogi ljudi možda ne mogu da pronađu smještaj, da ga plate ili uopšte putuju. Zato smo mi imali zaista mnogo sreće", rekao je Marej u ponedjeljak.

Oluja odnijela živote u više država

U Emporiji, u Kanzasu, policija je pronašla 28-godišnju učiteljicu mrtvu u snegu nakon što je viđena kako napušta kafić bez kaputa i mobilnog telefona. Policija je saopštila da su ralice usmrtile dvije osobe - jednu u Norvudu u Masačusetsu i drugu u Dejtonu u Ohaju.

Države Arkanzas i Teksas prijavile su po dva smrtna slučaja, uključujući tinejdžere stradale u nesrećama tokom sankanja.

Uzrok smrti osam osoba pronađenih na otvorenom u Njujorku, dok su temperature padale od subote do ponedjeljka ujutru, još je pod istragom, prenosi Index. Zvaničnici su prijavili četiri smrtna slučaja u Teneziju, po tri u Luizijani i Pensilvaniji, dva u Misisipiju, kao i po jedan u Nju Džersiju, Južnoj Karolini i Kentakiju.